Em Juruti, PNAIC encerra atividades com entrega de certificados

No último sábado, 24, mais de 230 profissionais da educação (professores alfabetizadores, coordenadores pedagógicos e diretores), que desde 2013 são atendidos pelo PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, receberam certificados de participação, no auditório da Escola Municipal Zelinda de Sousa Guimarães.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Educação, Jonas Morais, coordenadora do PNAIC/Juruti, Juraci Andrade, orientadores de estudos, professores alfabetizadores, professoras formadoras da Ufopa, e o coordenador regional do PNAIC, Edson Ferreira.

PNAIC – Um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos.

PNAIC em Juruti – Em 2013, de acordo com a coordenadora municipal do PNAIC, Juraci Andrade, foram contemplados em Juruti 192 professores alfabetizadores, com orientações voltadas à Língua Portuguesa; em 2014, 185 professores alfabetizadores, com orientações de Matemática; e em 2015, 165 professores alfabetizadores, coordenadores pedagógicos e diretores, com orientações referentes à interdisciplinaridade. Em 2016, no mês de outubro, iniciou uma série de formações, concluídas neste sábado, 24, com a entrega de certificados.

“O secretário Jonas Morais informou que as formações locais vão continuar. Vamos nos reunir nos próximos dias para elaborar a nossa agenda de atividades, que devem começar a partir do mês de maio”, informou a coordenadora do PNAIC/Juruti, professora Juraci Andrade.

SEMMA PARTICIPA DA SOLTURA DE QUELÔNIOS NO MAMURU RIO

A comunidade Sabina, da região do Rio Mamuru, realizou no sábado, 22, a soltura de 400 quelônios das espécies tracajá e irapuca, com a presença da de representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que firmou parceria com a comunidade através do Programa Manejo de Quelônios de Juruti – PMGJ.

Essa ação da comunidade começou em 2009 com apoio do Programa ‘Pé-de-Pincha’ e conjuntamente com ações de educação ambiental, com o objetivo de conscientizar sobre a preservação do meio ambiente.

Já foram devolvidos até hoje 6.400 quelônios. Fato que deixa a comunidade orgulhosa e motivada para colaborarem cada vez mais para o desenvolvimento da região. E agora conta com o apoio do PMQJ.

Para a professora Nayara Silva é um sentimento de um projeto concretizado, já que eles trabalham o ano todo para que esse dia de soltura.

SEMMA FAZ LEVANTAMENTO PARA O PLANO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ALTERNATIVAS DO DESMATAMENTO, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS DE JURUTI

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) esteve na região do Mamuru no período de 17 a 21 de abril, pelo Programa “SEMMA NA COMUNIDADE”. A Caravana visitou as comunidades Guaranatuba, Samaúma, Forca, Mocambo e Sabina, e teve como foco a construção do Diagnóstico Ambiental que será à base do Plano de Prevenção, Controle e Alternativas do Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais (PPCADQIF) do município de Juruti e ainda irá percorrer outras regiões do município.

O objetivo principal é reduzir o desmatamento e a degradação ambiental, promovendo ainda a manutenção dos ecossistemas, por meio da promoção de modelos de desenvolvimentos econômicos que levem em conta a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos e do patrimônio cultural e natural das comunidades.

As atividades contaram com representantes de todos os departamentos da SEMMA (Licenciamento, Fiscalização, Monitoramento e Educação Ambiental) que tiveram a oportunidade de levar informações sobre os serviços prestados a comunidade bem como esclarecer dúvidas sobre as questões ambientais locais, e ainda teve a parceria da EMATER, SEMPRO (Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento) e a Guarda Municipal.

Sebastião Lopes, comunitário e professor da comunidade Sabina, considerou a ação importante: “A comunidade em geral entendeu e esperamos que realmente possa ser executado tudo que foi passado pela SEMMA”.

Ao final das oficinas, os comunitários receberam seus certificados e simbolicamente, este reconhecimento trouxe em si a proposta do fortalecimento da gestão ambiental, uma vez que as comunidades puderam falar de seus anseios, mapear os principais problemas ambientais de sua região e consolidar a sustentabilidade no Baixo Amazonas.

