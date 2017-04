Parceria entre Prefeitura e Universidade de Brasília avalia qualidade da água

Estudo consiste em análise de 10 praias, com a coleta das amostras de água, para serem estudadas em Brasília.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), iniciará, neste primeiro semestre, uma verificação preliminar da balneabilidade do Rio Tapajós, nas principais praias de Santarém e Belterrra. O

, no Laboratório de Tecnologia Química, com apoio de outros laboratórios especializados. Para o secretário de turismo de Santarém, Pablo Barrudada, o estudo só tem a somar dentro das atividades turísticas. “Isso é bom inclusive não só para Santarém, mas para região. Além do mais, dá uma segurança maior aos frequentadores e turistas que vêm conhecer as nossas praias”, destacou.

O professor Floriano Pastore, do Instituto de Química da Universidade de Brasília, ressalta que o trabalho terá o acompanhamento de um técnico especializado. “O estudo será o acompanhado pelo doutorando João Bosco Rodrigues Peres Jr. que é mestre pela UNB em análises de água” explicou.

Em junho, integrantes da UNB estarão em Santarém para iniciar esta parceria, a qual propõe não só o estudo de balneabilidade simplificado, mas manter um sistema de monitoramento das águas do Tapajós.

FORMAÇÃO CONTINUADA COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA

O Conselho Municipal de Educação (CME), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre nesta terça-feira (25) mais uma etapa da formação continuada para secretários e gestores da rede municipal de ensino. O evento será no auditório do Sindicato dos Profissionais em Educação de Santarém (Sinprosan), de 8h às 17h.

Nesta terça-feira, a formação será apenas para secretários e gestores das regiões de rios e planalto. E, no dia 26, para gestores e secretários da cidade.

Reunião – Na próxima quinta-feira (27), a Assessoria de Planalto promove reunião com gestores, vices e pedagogos das escolas do Planalto, para repassar orientações acerca de assuntos pedagógicos e administrativos, referentes ao ano de 2017. O encontro será na Escola de Artes Emyr Bemerguy, das 8h às 12h.

MAIS CINCO BAIRROS SERÃO CONTEMPLADOS COM TURMAS DE GINÁSTICA

A Prefeitura de Santarém, por meio do programa Lazer na Comunidade/VidAtiva, coordenado pelo Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), atende, a partir desta semana, os Bairros Maicá, Pérola do Maicá, Jutaí, Mararu e Área Verde com turmas de ginástica/dança.

De acordo com o Coordenador do Núcleo de Esporte e Lazer da Semed, José Maria Lira, a abertura de turmas de ginástica/dança nos bairros mais afastados do Centro da cidade representa a democratização do acesso ao esporte e lazer. “O prefeito Nélio Aguiar tem uma preocupação em levar cada vez mais serviços para a periferia da nossa cidade, e o esporte e lazer estão entre as demandas apresentadas pelas associações de moradores como prioritárias”, frisou.

Também esta semana, os moradores do Bairro Caranazal e entorno voltam a contar com turma de ginástica/dança. A turma que funciona na quadra ao lado da igreja São Francisco estava fechada desde o final do ano passado, mas, atendendo a pedido da comunidade, retorna com força total.

Praças e Bosque – Nas praças das Flores, Tiradentes e Cohab e no Bosque da Vera Paz, o NEL continua promovendo aulões de ginástica/dança e treinamento funcional, em dias alternados da semana. As atividades são gratuitas e abertas ao público em geral.

MORADORES DO RESIDENCIAL SALVAÇÃO TERÃO MOBILIZAÇÃO PARA CUIDADOS COM MEIO AMBIENTE

Serão tratadas questões como a destinação correta do lixo, o combate à poluição sonora e a prática indevida de soltar papagaios usando linhas com cerol.

A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizará intervenções de educação ambiental no Residencial Salvação, entre os dias 25 e 28 deste mês. Também são parceiros da iniciativa o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMED). As atividades ocorrerão na Escola Municipal Professor Aldo Ferreira Campos.

Segundo a coordenadora do Centro de Educação e Informações Ambientais (Ciam), Sabrina Aguiar, as atividades fazem parte de uma série de intervenções junto aos bairros de Santarém que a Semma está desenvolvendo ao longo deste ano. “Vamos realizar a mobilização com população da área principalmente no que se refere à destinação correta do lixo, prevenção a alagamentos, combate à poluição sonora e atividade indevida de soltar papagaios usando linhas com cerol. Questões sérias que a Semma está atenta e vai sensibilizar a todos quanto aos males que essas problemáticas podem provocar”, destacou a coordenadora do Ciam.

Além disso, uma horta será implantada na Escola Prof. Aldo Ferreira como resultado de oficina que será promovida junto a estudantes e educadores das séries iniciais, observando a importância da consciência ambiental desde a infância.

Em maio deste ano, a Semma realizará a distribuição de mudas de plantas aos moradores para plantio, a fim de ampliar a arborização do Residencial Salvação.

Confira a programação:

– 25/04 – Palestra de educação ambiental sobre poluição sonora e destinação adequada do lixo. Hora: 18h. Local: Escola Aldo Ferreira.

– 26 a 28/04 – Oficina de produção de horta escolar. Hora: 8h e 11h. Local: Escola Municipal Aldo Ferreira.

ENTREGA DAS ARTES PLÁSTICAS DOS SELECIONADOS NA 1ª MOSTRA DE PINTURA JOÃO FONA ENCERRA NO DOMINGO

A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), realizará a 1ª Mostra de Pintura João Fona. E, seguindo as normativas do regulamento, a segunda etapa (entrega das obras dos artistas selecionados) encerra no domingo (30). O horário para entrega das obras será das 08 às 11 horas. O local da entrega das peças artísticas será na secretaria da Casa da Cultura.

Os temas distribuídos por meio de sorteio aos participantes estão relacionados às sete artes mundiais: cinema, dança, escultura, literatura, música, pintura e teatro. Acesse o Link do regulamento.

Segundo a administradora da Casa da Cultura, Dina Carvalho, os selecionados da I Mostra de Pintura estão empenhados na criação das obras inéditas. “Estou sempre em contato com os artistas e eles informam que vão cumprir o prazo da entrega de acordo com o regulamento. Nos meses de maio e junho, as obras estarão em exposição no Centro Cultural João Fona (CCJF). E, no inicio do mês de julho, as obras estarão permanentemente fixadas nas paredes do auditório da Casa da Cultura, o que concluirá as etapas da Mostra”, explicou.

No dia 08 de maio, data do aniversário do artista plástico, no Centro Cultural Fona, a sociedade santarena conhecerá os três primeiros colocados da I Mostra de Pintura João Fona. “A iniciativa pretende estimular a criação, fortalecimento e difusão das artes plásticas, com destaque para a pintura”, detalhou o titular da pasta municipal de cultura, Luís Alberto Figueira.

INCENTIVO:

1º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 500, 00

2º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 300, 00

3º – Lugar – Certificado de participação + Incentivo de R$ 200, 00

4º ao 13º Lugares: Certificado de Participação

Os artistas foram selecionados pela Comissão Avaliadora da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), abaixo a relação com respectiva temática:

Selecionados Tema 1-Alex Augusto da Cruz Pastana Dança 2-Ana Maria Amaral da Silva Dança 3-Emerson Edilson Mafra Pedroso Escultura 4-Franciele dos Santos Ramos de Sá Pintura 5-Franciney Farias Batista Música 6-Hélio Bentes Mota Teatro 7-Jarlene Mara da Silva Beeck Cinema 8-João Batista Maria Carvalho Escultura 9-Jolene Santana Teatro 10-Odoilson Dias de Oliveira Música 11-Ronei Sávio Lopes da Cunha Literatura 12-Rosiney Costa Guimarães Pintura 13-Wendel Leal Literatura

