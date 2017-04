Seminário de Desenvolvimento Regional reúne economistas em Santarém

Tem início nesta quinta-feira (27), o Seminário de Desenvolvimento Regional, promovido pelo Grupo de Economistas do Oeste do Pará. Trata-se de um evento inédito que contará com a participação de profissionais da área que discutirão propostas para o fortalecimento econômico da região. O seminário é aberto a toda comunidade santarena, estudantes e profissionais liberais também podem participar. Durante o evento será realizado o I Encontro de Economistas da Região Oeste do Pará. A abertura oficial será às 18 horas, no auditório do ICTA, da Ufopa, campus Amazônia. A entrada é gratuita.

O vereador Valdir Matias Jr. (PV), economista por formação, durante o seu pronunciamento na sessão desta quarta-feira (26), falou do seminário e convidou os parlamentares e as pessoas presentes na galeria da Câmara de Vereadores, a prestigiaram o evento, que encerra na sexta-feira (28). Ele lembrou que a realização do evento só foi possível graças ao empenho de um grupo de economistas que decidiu promover um amplo debate acerca de temas relacionados à economia brasileira, por meio de mesas-redondas e palestras com especialistas da área. “O seminário foi idealizado pela primeira geração de economistas formados em Santarém e o objetivo é promover um amplo debate sobre as propostas para o fortalecimento da nossa economia, diante de um cenário de crise que ronda o nosso país”, disse Matias Jr.

Durante a programação haverá o lançamento do Barômetro da Sustentabilidade da Região de Integração do Baixo Amazonas. A conferência de abertura abordará os cenários para a economia brasileira e paraense com palestras proferida pelo Professor-Dr. José Eduardo Monteiro da Costa, presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas do Pará (Fapespa).

Segundo Cassiano Ribeiro, membro da comissão organizadora, no dia 28, haverá mesas de debates sobre linhas de financiamento, taxas reduzidas para o FNO, microcrédito, economia solidária e a importância dos setores produtivos para o desenvolvimento da economia do Oeste do Pará. “Teremos a participação de vários especialistas e autoridades do setor que vão falar de assuntos voltados para a economia brasileira”, pontuou Cassiano, que será um dos palestrantes e vai falar sobre balanço das estratégias de desenvolvimento para a Amazônia, em particular para o Oeste do Pará.

O presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Júlio Miragaya, também tem presença confirmada no seminário. Ele palestrará sobre o papel do sistema Cofecon frente ao cenário de crise.

Também estão confirmadas as presenças de Olavo Neves, presidente da Codec; Roberto Branco, presidente da Aces; Airton Faleiro, deputado estadual; Nélio Aguiar, prefeito de Santarém; José Lima, delegado do Corecon/PA; Raimunda Monteiro, reitora da Ufopa.

Ao final, todos os estudantes e profissionais que se inscreveram receberão certificados de participação.

Fonte: RG 15/O Impacto e Marcos Santos