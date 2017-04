Técnicos da Seduc estão em Juruti verificando a demanda do ensino médio no meio rural

Uma equipe da Secretaria de Educação do Estado (SEDUC) composta por quatro professores, incluindo a professora Suely Dumont, coordenadora de matrículas da rede estadual chegou na segunda-feira, 24, a Juruti, e já teve a primeira reunião com a Prefeitura, Câmara Municipal e comunidade, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde.

A equipe vai ficar até o dia 2 de maio, com o objetivo de fazer o levantamento da demanda de alunos para o Ensino Médio, bem como a logística de transporte escolar, merenda escolar e corpo docente para a implementação do Ensino regular em Juruti.

Estavam presentes, o prefeito Henrique Costa, secretários municipais de Educação, Jonas Morais, Assistência Social, Aparecida Camarão, de Saúde, Joquibede Mota, de Governo, José Maria Melo, equipe técnica da SEMED, vereadores, além de representantes das regiões de Juruti Velho, Castanhal, Tabatinga e Miri.

“Acredito que hoje podemos comemorar o passo que já demos. A equipe da SEDUC vai visitar todas as comunidades onde existe o ensino médio, e as escolas estaduais Raimundo Coelho, Emanuel Salgado Vieira, Américo Pereira Lima e Nossa Senhora da Saúde. Estamos dando apoio à logística necessária para que a equipe possa fazer o seu trabalho. Isso é resultado do empenho de todos, principalmente do prefeito e da equipe da SEMED”, afirmou Jonas Morais.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ