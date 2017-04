Zona Azul foi debatida em tribuna livre na Câmara

“O estacionamento rotativo é a solução para o problema da área central do município” afirmou o Presidente da Comissão de Transportes, Alaércio DrogaMil.

O líder do PRP na Casa de Leis, Alaércio DrogaMil, participou na manhã de terça- feira, 25/04, no Plenário Benedito Magalhães da Câmara Municipal de Santarém, de uma Sessão de Tribuna Livre que discutiu sobre o Projeto de Lei que trata a Implantação da Zona Azul em Santarém.

O Projeto de Lei tem como objetivo principal ordenar o espaço público para o estacionamento rotativo, visto a grande movimentação e fluxo de veículos, ruas estreitas e poucas vagas para estacionamento em áreas do município.

A sessão contou com a presença de vários segmentos interessados no projeto, como: Ministério Público Estadual (MPE); Conselho Municipal de Transporte; Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), Associação Empresarial e Comercial de Santarém (ACES) e a sociedade em geral.

Para Alaércio, a implantação da Zona Azul é uma pauta antiga na Casa e que agora é o momento de executa- lá. “Visitei na semana passada a cidade de Paranaguá, no Paraná onde já foi implantado o sistema de estacionamento rotativo e é muito bem executado. Lá, o município gerência perfeitamente todo o sistema” informou o parlamentar.

DrogaMil afirmou ainda que no prazo máximo de 60 dias o projeto deve entrar em votação no plenário da Casa e que após aprovado a Prefeitura Municipal e a Secretária competente deve decidir qual área será agraciada pelo sistema de estacionamento rotativo, para a partir daí o estudo ser realizado na área escolhida. Ainda para o vereador, o melhor local seria o centro comercial de Santarém, que sofre com a falta de estacionamentos e onde encontram se instrumentos importantes como: agências bancárias, INSS, casas lotéricas, igrejas entre outros. “O centro comercial sofre principalmente em épocas festivas e o comércio perde com tudo isso” falou.

Alaércio DrogaMil finalizou falando da importância do projeto de estacionamento rotativo Zona Azul e pedindo empenho dos envolvidos para tratar com agilidade e rapidez a implantação do sistema no município de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo