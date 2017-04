Coluna Impacto Ed. 1143

BURACOS

São várias as denúncias encaminhadas à coluna com relação aos buracos nas diversas ruas de Santarém, deixando-as quase que intrafegáveis e causando prejuízos aos proprietários de veículos. Em alguns locais as ruas foram interditadas pelos moradores, como é o caso da Trv. Benedito Magalhães, entre Rui Barbosa e Galdino Veloso (foto), no bairro da Aldeia. O local está interditado há 10 dias e até agora esse problema não foi solucionado. Outro ponto bastante precário é no cruzamento da Trv. Agripino de Matos com Mendonça Furtado, quase em frente ao Fórum de Justiça, onde vários buracos estão abertos.

ZONA AZUL

“O estacionamento rotativo é a solução para o problema da área central do Município”, afirmou o presidente da Comissão de Transportes, Alaércio DrogaMil. Na terça-feira (25) aconteceu na Câmara, uma Sessão de Tribuna Livre que discutiu sobre o Projeto de Lei que trata a Implantação da Zona Azul em Santarém, que tem como objetivo principal ordenar o espaço público para o estacionamento rotativo, visto a grande movimentação e fluxo de veículos, ruas estreitas e poucas vagas para estacionamento em áreas do Município. A sessão contou com a presença do MPE; Conselho Municipal de Transporte; SMT, ACES e a sociedade em geral. Para Alaércio, a implantação da Zona Azul é uma pauta antiga na Casa e que agora é o momento de executa- lá.

ZONA AZUL 2

O presidente da Câmara, Antônio Rocha (PMDB), enfatizou a importância da discussão para o Município. “A Câmara está exercendo o seu papel e contribui para a reorganização do trânsito. Isso estabelece a parceria do Legislativo com o Executivo em prol da população santarena”, avalia. O Vereador sugeriu que durante o processo de implantação da “Zona Azul”, a SMT analise ainda a situação dos trabalhadores informais, os flanelinhas, que sempre realizam a cobrança de taxas para estacionamento. “O estudo técnico não pode prejudicar a população. Minha sugestão é que levem em consideração quem atua como flanelinha no Centro Comercial”. Ainda sobre isso, Rocha enfatizou que o Executivo deve considerar que o País enfrenta uma grande crise financeira. “Santarém não tem indústrias, os empregos são poucos, e o País passa por uma crise. A economia da cidade precisa de um estudo correto para não prejudicar ninguém”. Quanto à tramitação do projeto na Casa, Rocha indicou que os devidos encaminhamentos deverão seguir em caráter de urgência para aprovação.

ENCONTRO DAS ÁGUAS 2017

O XV Encontro de Águas Doces de Santarém e Baixo Amazonas, acontecerá nos dias 04 e 05 de maio, no auditório central do Ceuls/ULBRA. Terá como Tema Central: Gestão de Águas Superficiais Urbanas. Haverá minicursos na parte da tarde dos dias 04 e 05 de maio, à noite palestra e mesa redonda. Dia 04 o enfoque é amplo (Pará) e no dia 05 mais localizado (Santarém). O evento é aberto a todos os interessados e tem como objetivo evitar que os igarapés urbanos em Santarém virem esgotos, acatando sugestão de criar um Projeto Piloto no igarapé do Urumari.

TURMA DO BEM

Todos os anos, a Turma do Bem promove a maior triagem do mundo. Nesse evento, no mesmo dia, milhares de dentistas voluntários da TdB no Brasil, Portugal e América Latina, saem às ruas para tirar jovens de 11 a 17 anos que necessitam de tratamento odontológico mas não tem condições de pagar.Em Santarém, este ano, a Megatriagem acontece no dia 28 de abril, na Pastoral do Menor.

BOA AÇÃO

O vereador Sílvio Amorim, em contato com a coluna, informou que foram entregues na quarta-feira (26) ao Hospital Municipal de Santarém (HMS) os materiais de limpeza e higiene e rouparia comprados por meio da arrecadação que ele iniciou junto aos vereadores, empresários e a outras personalidades do Município. Amorim reforçou que a iniciativa parte da visão de que as dificuldades financeiras por qual passam o País e o Município requerem a contribuição cidadã de cada um, daqueles que podem ajudar. Nesse sentido, o Vereador informou que esteve na terça-feira (25) no Ministério Público Estadual em Santarém, onde recebeu resposta positiva da promotora Maria Raimunda Tavares, que teria se comprometido em contribuir financeiramente, tal como o do secretário municipal de Agricultura e Pesca Bruno Costa.

SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Teve início na quinta-feira (27), o Seminário de Desenvolvimento Regional, promovido pelo Grupo de Economistas do Oeste do Pará. Trata-se de um evento inédito que conta com a participação de profissionais da área que discutirão propostas para o fortalecimento econômico da região. O Seminário é aberto a toda comunidade santarena, estudantes e profissionais liberais também podem participar. Durante o evento será realizado o I Encontro de Economistas da Região Oeste do Pará. A abertura aconteceu às 18 horas, no auditório do ICTA, da Ufopa, campus Amazônia. O vereador Valdir Matias Jr. (PV), economista por formação, falou do seminário e convidou os parlamentares e as pessoas presentes na galeria da Câmara de Vereadores, a prestigiaram o evento, que encerra nesta sexta-feira (28).

NOVO DIRETOR DO HMS

O administrador Celso José Alves da Silva (foto) é o novo diretor do Hospital Municipal de Santarém. Ele assumiu a direção do HMS na segunda-feira (24), no lugar de Talita Liberal, que teve que sair da direção para realizar seu mestrado em Belém. Celso da Silva já dirigiu o próprio Hospital Municipal e foi gerente da Rádio Rural de Santarém.

RETOQUES

A coluna parabeniza o diretor-presidente do Jornal O Impacto, Admilton de Almeida (foto), que trocou de idade ontem, quinta-feira e festejou a data na intimidade. * O Sintepp de Alenquer decidiu, em assembleia realizada na terça-feira (26), pela PARALISAÇÃO NACIONAL contra a reforma Trabalhista e da Previdência, nesta sexta-feira, dia 28. A programação consta de uma passeata com as demais entidades da sociedade civil organizada como o STTR. A concentração será em frente ao posto Davi Ypiranga, a partir das 8 horas. * Em Santarém não será diferente. O diretor do Sindicato dos Bancários, Joacy Belém, anunciou que os bancos não vão funcionar nesta sexta-feira no município de Santarém. * Outra classe que entrou em greve á dos Carteiros, que decidiram paralisar as atividades na quarta-feira (26), por tempo indeterminado em Santarém. Eles paralisaram em protesto à proposta de terceirização dos Correios e as perdas em relação ao plano de saúde da categoria. * O Theatro Victória vai receber uma apresentação especial, no domingo (30), a partir das 20h. O grupo Os Bem Intencionados apresentará o Show Stand Up Comedy, nos moldes de atrações semelhantes que se tornaram bastante apreciadas por todo o País nos últimos anos. * o Grupo Regional Mocorongo que se apresenta no projeto Clube das quintas, na Praça Mirante do Tapajós, teve um convidado especial ontem, o violonista de Belém, Figueiredo Jr. No repertório, o choro e samba. Uma tacada certeira do secretário Luís Pixica.