Administradores de Empresas repudiam fechamento do escritório do CRA em Santarém

O fechamento do escritório do Conselho Regional de Administração (CRA) em Santarém causou revolta e indignação por parte da classe dos Administradores de Empresas, que através de uma Nota de Repúdio, repudiam tal atitude, que chama de arbitrária.

Segundo a administradora de empresas Maria Buchale, A Nota de Repúdio, de forma mais detalhada, será encaminhada ao Conselho Regional de Administração e ao Conselho Federal de Administração. Veja abaixo a Nota de Repúdio na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO AO CRA PA

Nós, abaixo-identificados, vimos por meio desta manifestar o nosso veemente repúdio à atitude do Conselho Regional de Administração do Pará, em relação ao fechamento do escritório do referido conselho nesta cidade de Santarém Pará. Entendemos que tal atitude, em todas as suas formas, enfraquece toda a população de Administradores de Santarém e da região Oeste do Pará, deixando a classe sem representatividade física e sem representatividade profissional. O grupo abaixo identificado, faz parte da recém criada Associação de Administradores do Oeste do Pará, idealizada justamente, por não ver os administradores desta região serem valorizados pelo Conselho Regional de Administração, que nunca, desde a sua existência, deu a importância devida aos profissionais locais. Desde que foi criado o CRA PA, esta região nunca foi contemplada com eventos de qualquer natureza que busque o fortalecimento, atualização e qualificação de seus associados, que há muitos anos, pagam suas anuidades e não tem nenhum retorno do referido conselho. Tal descaso se consolida quando o CRA PA, sem nenhuma justificativa aos seus associados, fecha o escritório no município de Santarém . Os administradores abaixo, nos últimos meses do ano passado, propuseram-se a abrir um amplo processo de discussão democrática sobre questões atuais e futuras perspectivas dos administradores locais, o que culminou com o projeto de criação da AADM – Associação de Administradores do Oeste do Pará, que visa justamente, aproximar, integrar, fortalecer a classe e buscar eventos para contínua qualificação de todos. Solicitamos que, no mínimo, por respeito aos associados, que pagam suas anuidades e por todos os administradores da região Oeste do Pará, o Conselho Regional de Administração do Pará, justifique o fechamento do Escritório Local e a não indicação de um novo representante local. Ao mesmo tempo, solicitar também, a revisão da atitude tomada pelo Conselho e a retomada da base fixa local bem como da sua efetiva representação profissional.

Santarém, Pará, 25 de abril de 2017.

Adm. Maria Jose Buchalle Silva

Adm. Iremar Jose Viana da Silva

Adm. Julio Cesar Luczinsk

Adm. Wladimir Melo

Adm. Romilda Uchoa

Adm. Raquel Santana

Adm. Roseane Matos

Acadêmico Gerlisson Azevedo

Acadêmico Wanderson Bentes

Fonte: RG 15/O Impactgo