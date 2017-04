Faculdade da Amazônia realiza Maio Amarelo em Santarém

Campanha é uma mobilização mundial que visa conscientizar a sociedade sobre as mortes e acidentes no trânsito.

A UNAMA – Faculdade da Amazônia, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santarém e Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), estará promovendo no mês de maio a campanha Maio Amarelo: “Minha escolha faz a diferença no trânsito”. A abertura será realizada na próxima terça-feira (02), no auditório da faculdade, a partir das 18h30.

Participarão do evento Paulo Jesus da Silva (Secretário de Mobilidade de Trânsito); Edson Filho (Secretário de Saúde); Manoel Silvia (médico ortopedista e traumatologista); Benones Amaral (advogado criminalista); Marcela Toetino (diretora da 9° Centro Regional de Saúde); e a docente Mara Cardoso.

O evento será realizado por meio de uma mesa redonda, sob a responsabilidade do curso de Direito da instituição. A ação visa conscientizar acadêmicos com temáticas sobre orientação no trânsito e as inscrições estão sendo realizadas na sala das coordenações, no Bloco A, mediante a doação de um pacote de leite que posteriormente serão doados a entidades carentes da região.

Segundo o coordenador do curso de Direito da Faculdade da Amazônia, Peter Hager, a programação faz parte de um movimento mundial com o propósito de reduzir o número de acidentes no trânsito. “ Nós abraçamos esta ação de conscientização mundo a fora, para retratar esse grande problema que assola nossa sociedade como o excesso de velocidade, a falta de equipamentos de segurança, dirigir alcoolizado e demais fatores que causam riscos para a população”, destaca o docente.

