Distrito industrial do Xingu é discutido em Belém

Presidente da Assembleia Marcio Miranda se comprometeu no apoio a aprovação do projeto distrito industrial do Xingu e a transamazonica, estava presente dep Eliel Faustino e o deputado Miro Sanova, Dr Giovanni Queiroz!

No debate da criação do distrito, estão temas importantes para a população do Xingu, como a valorização da mão de obra local, geração de emprego, renda e incentivos para a instalação de fábricas e montadoras na região TransXingu. O projeto bastante amplo para o desenvolvimento regional tem com intuito, minimizar a crise econômica deixada pelo Pós-Belo Monte, tornar a região competitiva no mercado nacional e promover a economia no oeste do Pará.

A reunião aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (4), na capital paraense estiveram presentes o presidente da Associação do Consórcio de Municípios do entorno de Belo Monte, prefeito de Porto de Moz Berg Campos e a prefeita de Gurupá Neucinei Fernandes, representante da ALEPA o Deputado Miro Sanova (PDT/PA), vereador de Altamira Marcos Nascimento, vereador de Vitória do Xingu Hiran Junior, gerente da SEDAP/Altamira, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca Sr. Maurício Nascimento além, da ACIAPA – Associação Comercial Agropastoril de Altamira Sr. Vilmar Soares, Secretário do Desenvolvimento Econômico, mineração e energia Sr. Adnan Demachki, Secretário de Turismo Adenauer Góes além da Secretária de Ciências e Tecnologia Sr.ª Maria Amélia.

Esse é o ponta pé inicial para uma ação conjunta que deve instalar na região transamazônica e Xingu, o projeto de criação do Distrito deve ser encaminhado para a Assembleia Legislativa para discussão, votação e aprovação, à frente está o deputado Miro Sanova. Para o gerente da SEDAP/Altamira, Maurício Nascimento, o momento é de expectativa em torno do projeto, já que a região é carente de emprego e economia ainda tímida.

“O distrito industrial vem para minimizar a crise financeira, deixada pelo Pós-Belo Monte, buscando incentivar a produção local, geração de emprego em renda para a região da transamazônica e Xingu, temos uma agropecuária forte, potencial pesqueiro e grandes áreas ótimas para abraçarmos esse projeto e desenvolver nossa região” explicou Nascimento

Segundo o gerente da SEDAP/Altamira, as cidades da região TransXingu também vão participar das discussões sobre o projeto de criação do Distrito Industrial do Xingu, a previsão é que em agosto sejam realizados seminários de apresentação do projeto e a população assim vai poder opinar e propor ações de acordo com a necessidade e realidade de cada cadeia produtiva presentes no eixo transamazônica e Xingu.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações da SEDAP/Altamira.