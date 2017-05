Moradores interditam parte da Rua 24 de Outubro

A Rua 24 de Outubro, uma das mais antigas de Santarém, foi interditada na manhã desta quinta-feira, dia 04, pelos moradores, que estão revoltados com o descaso do poder público com aquela artéria.

O trecho bloqueado fica entre as Travessas Felisbelo Sussuarana e Dois de Junho, no bairro da Aldeia. Os moradores denunciam que a condição da rua já era ruim, agora piorou com o trânsito ficou intenso na via após a interdição de alguns trechos da Avenida Tapajós, por causa da enchente do rio. A rua não tem condições de trafegabilidade para as linhas de ônibus.

Os moradores usaram galhos de árvores e entulhos para interditar a rua. O trânsito ficou tumultuado no local.

Fonte: RG 15/O Impacto