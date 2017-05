Pantera está pronto para jogo decisivo

A partida será transmitida pela TV Cultura.

A delegação do São Raimundo está em concentração total para a partida contra o Independente, nesta sexta-feira (5), às 20h30 em Tucuruí, pela disputa do terceiro lugar do Parazão 2017.

O técnico Lecheva não poderá contar com três atletas para a partida: Denis Pedra, Lucas Carvalho e Andrey não jogam por questão de lesão e desfalcam o time.

Sendo assim, o treinador deverá repetir a mesma onzena titular que enfrentou o Galo Elétrico, na última segunda-feira (1º), em Santarém, com Roger Kath; Leandrinho, Rubran, Wanderlan e Tubarão; Vitor, Angelo, Alexandre e Chaveirinho; Erick Foca e Tiago.

Após a partida, os jogadores do Pantera vão ter uma semana de folga para rever familiares, mas o trabalho para a Série D já começa a partir do dia 15 de maio.

Fonte: DOL