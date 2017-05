BR 163 está sendo sinalizada, após pedido de Deputado

Já iniciaram os trabalhos de sinalização do trecho que liga o município de Santarém ao município de Belterra, no oeste do Pará. A ação feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) é graças ao pedido do deputado federal Francisco Chapadinha, que solicitou o trabalho durante audiência em Brasília, com o diretor geral do órgão, Valter Casemiro.

A sinalização visa garantir maior segurança tanto para motoristas, quanto para os moradores das comunidades que utilizam a estrada diuturnamente, seja a pé, de moto, ou de bicicleta.

A obra orçada em R$ 2 milhões, também, contemplará a parte urbana de Santarém, da avenida Moaçara até o cais do porto.

O serviço inclui troca de placas de sinalização e informação, pintura e colocação de sinalizadores (olho de gato), pintura de faixas de pedestres e sinalização de acostamentos.

A obra faz parte do Programa de Segurança e Sinalização Rodoviária, desenvolvido para melhorar a segurança nos 55 mil quilômetros de rodovias federais, sob jurisdição do DNIT.

Para o deputado, a falta de sinalização na estrada apresentava perigo, com registros, inclusive, de vítimas fatais.

“A gente espera que, junto com esse trabalho desenvolvido pelo Dnit, as pessoas tenham mais consciência ao trafegar pela estrada, sejam elas motoristas ou pedestres”.

Chapadinha não tem medido esforços para fazer com que o governo federal dê mais atenção as estradas paraenses. “Nós queremos que as pessoas tenham o direito de ir e vir com segurança, para isso precisamos de estradas em boas condições e sinalizadas, ratificou.

O deputado está trabalhando, junto ao Ministro dos Transportes e ao diretor geral do Dnit, para que sejam empenhados mais recursos para que a sinalização seja estendida ao longo de toda BR-163, bem como a sua conclusão.