EDITAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E SIMILARES

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E SIMILARES DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E REGIÃO OESTE DO PARÁ/ESTADO DO PARÁ.

ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

Pelo presente edital, a Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário do Município de Santarém e Região Oeste do Pará/Estado do Pará, convoca a todos os Trabalhadores das categorias de transporte aquaviário e similares, residentes nos Município de Santarém, Alenquer, Almeirim, Aveiro, Curuá, Faro, Itaituba, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Terra Santa, para comparecerem a Assembleia Geral designada para o dia 03 de junho de 2017, às 09h00min, a realizar-se na Sede da Colônia de Pescadores Z-20 de Santarém, sito a Av. Mendonça Furtado, nº 61, Bairro Prainha – Santarém/PA, para deliberação da seguinte ordem do dia:

Fundação da entidade sindical para representar os interesses dos trabalhadores em transporte aquaviário e similares do Município de Santarém e Região Oeste do Pará;

Discussão e aprovação do Estatuto da entidade sindical;

Eleição e Posse da primeira diretoria;

Assuntos Diversos.

Santarém/PA, 12 de maio de 2017.

ASSIVALDO DE SOUSA DUARTE

Presidente da Comissão Pró-Fundação