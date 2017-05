Bocão Ed. 1146

ATINGIU A META

Sem precisar aplicar o terror fiscal, pressionar o contribuinte, impor fiscalização arbitrária, agir com litigância de má fé, a Coordenadora da CERAT Santarém, Nadma Braga, atingiu a meta estipulada pela Secretaria da Fazenda. Nadma mudou a história das administrações anteriores e conquistou respeito, admiração e atenção dos contribuintes e servidores da SEFA. Sua administração deve servir de modelo para os coordenadores arbitrários que para arrecadar aplicavam o terror, perseguição e a força. Nadma com delicadeza e com espírito público está conseguindo a meta planejada pelo Secretário da Fazenda.

COBRANÇA INDEVIDA

A Secretaria da Fazenda do Pará criou a modalidade de Ativo Não Regular, sem Lei específica, o que já é considerado ilegal. Com isso, os empresários que estão em débitos junto ao Órgão, têm suas mercadorias apreendidas por falta de pagamento. É ilegal e arbitrário esse procedimento, já que a SEFA possui um departamento de cobrança para exigir o pagamento e a Procuradoria da Fazenda para executar.

COBRANÇA INDEVIDA 2

Portanto, possui meios legais para cobrar e não pode coagir o empresário a pagar imposto antecipado com alegação de que o empresário está em débito. Os empresários não estão obrigados a recolher o ICMS com o objetivo precípuo desta prática que é compelir o contribuinte, pela via transversa, ao recolhimento do ICMS, utilizando-se à evidência de um mecanismo coercitivo de pagamento do tributo repudiado pelo nosso ordenamento constitucional.

COBRANÇA INDEVIDA 3

Sob esse enfoque, a Suprema Corte já se manifestou contrariamente a tais práticas, pacificando o entendimento no sentido de ser inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos’ (Enunciado da Súmula n° 323/STF). Nesse sentido o empresário não deve recolher o ICMS quando sua empresa estiver na modalidade de Ativo Não regular. Para evitar essa coação, os empresários devem se unir e exigir da classe que os representam a ingressar com Mandado de Segurança para exigir que suspenda essa modalidade e responsabilizar as autoridades por abuso de poder. Se os empresários não agirem, vão sempre se submeter a essa coação ilegal, arbitrária e irresponsável.

COBRANÇA INDEVIDA 4

A situação piora ainda mais quando o empresário é fiscalizado a SEFA volta a exigir novamente o pagamento das mesmas notas, cujo ICMS já foi recolhido para liberar a mercadoria apreendida. Alerto aos empresários a ficarem de olho, principalmente na modalidade Rotina e Pontual.

EMAIL FALSO

Os contribuintes devem ter cuidado com os email’s falsos que estão sendo enviados em nome da Receita Federal. Não abram! É um vírus potente que compromete o computador e transfere as informações para o computador dos bandidos. Outro golpe!

FALSA PROMESSA

No interior de São Paulo vários advogados iludiram 30 prefeitos prometendo reduzir o INSS e compensar com os já recolhidos supostamente a mais. A Receita Federal descobriu o golpe e as prefeituras foram notificadas a recolher mais de 2 bilhões de reais. E os prefeitos vão responder processo criminal.

FALSA PROMESSA 2

Aqui em Santarém duas pessoas, uma se intitulando contador e outra lobista, andavam nas empresas prometendo fazer a mesma coisa que os advogados de São Paulo. Alerto aos empresários que é golpe. Já foi comprovado pela Receita Federal que não existe pagamento indevido e não há possibilidade de restituir. Os empresários não devem disponibilizar os documentos das empresas para essas duas pessoas, que de posse dos documentos, passam a fazer chantagem, informando que o contador errou e que se eles não os contratarem vão denunciar o empresário à Receita Federal e Ministério Público Federal. É golpe. Estamos alertando.

REFIS

O REFIS proposto pelo Senado é legal e pode ajudar a economia, pois vai ingressar recursos nos cofres da União. O ministro Henrique Meireles não quer aceitar, porque vai acarretar mais trabalhos para os servidores. Se até o momento os contribuintes não pagaram e a economia não desenvolveu, claro que com dinheiro nos cofres da União vai melhorar o investimento do governo e os empresários vão produzir, pois devendo, não podem tirar certidão negativa e com isso, impede que o empresário consiga empréstimos. Ministro, não atrapalhe! Exija de seus servidores que trabalhem.

SINDICATO DE ALTAMIRA

Muito se fala sobre os direitos dos trabalhadores, e que o sindicato está exercendo o papel de protetor dos empregados. No entanto, em Altamira a situação é bem diferente. Chegou uma denúncia de prática abusiva por parte de um sindicato do comércio: A recusa em fazer a homologação da rescisão contratual. Sabe-se que a lei é clara em seu artigo 477, §1º da CLT: “O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social”.

SINDICATO DE ALTAMIRA 2

Sem conhecer a lei, o representante do sindicato do comércio está prejudicando os funcionários, que ficam sem receber o FGTS e seguro desemprego, e em outros casos até mesmo sem conseguir outros empregos, por recusar em homologar a rescisão, já que os trabalhadores ficam com suas documentações todas pendentes. O sindicato viola o direito da empresa e dos trabalhadores, quando se recusou a fazer a homologação, que é sua obrigação.

SINDICATO DE ALTAMIRA 3

A lei não prevê qualquer exigência a ser cumprida pelo empregador para que este procedimento seja realizado, nem mesmo a apresentação de comprovantes das contribuições previdenciárias e dos depósitos do FGTS. Assim, na hipótese de divergência quanto ao valor comprovadamente pago e descrito na rescisão, caso o sindicato entenda que haja diferenças, não pode haver recusa em homologar a rescisão contratual.

SINDICATO DE ALTAMIRA 4

A homologação não retira do trabalhador qualquer direito não pago pela empresa, bastando apenas o sindicato fazer a ressalva no próprio documento dos itens supostamente não quitados ou ainda quitados a menor pelo empregador. Com todos esses prejuízos causados aos trabalhadores, fica a grande dúvida: O representante deste sindicato desconhece a lei ou apenas quer prejudicar os trabalhadores? Tal questionamento é justificado pelo simples fato de que os trabalhadores são os maiores prejudicados, pois ficam sem poder receber seus direitos e até mesmo sem poder ser contratados novamente. O caso vai ser encaminhado ao Ministério Público do Trabalho para punir o sindicato que está atrapalhando a vida dos trabalhadores.