Moradores de Santarém são contemplados com novas geladeiras

A ação faz parte do Projeto Comunidade Eficiente da Celpa, que troca geladeiras em mau funcionamento dos clientes de baixa renda

Rosa Doriana, 28 anos, moradora do bairro Conquista, foi a primeira selecionada pelo Projeto Comunidade Eficiente da Celpa no município de Santarém. A geladeira dela era a que estava em estado mais crítico, das mais de 320 analisadas pela concessionária. Há várias décadas, o refrigerador serviu aos pais e aos avós de Rosa. Sem condições para comprar uma nova, a auxiliar de serviços gerais comemorou o anúncio feito na noite da última quarta-feira (17).

No dia seguinte, a contemplada já estava de posse da geladeira nova, graças ao Projeto Comunidade Eficiente que a Celpa desenvolve em todo o Estado. A ação troca refrigeradores ineficientes por modelos novos e mais econômicos. Nesta etapa, foram substituídas 120 geladeiras para os clientes de Baixa Renda, em Santarém e, também mais 120 no município de Monte Alegre. Rosa explica que a geladeira nova mudará um pouco da sua rotina doméstica. “Agora será possível conservar os alimentos da melhor forma e também reduzir os gastos com energia. A geladeira vai fechar direitinho pois a borracha de vedação vai estar em bom estado”, avalia.

Além das geladeiras, a iniciativa da Celpa também permitiu que os moradores dos dois municípios fizessem a substituição das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED. Esse novo padrão de lâmpadas pode alavancar uma economia de até 80% no que diz respeito à iluminação residencial.

Para o executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a troca das geladeiras deve representar uma grande economia para os cidadãos contemplados nos municípios do Oeste do Pará. “Uma geladeira velha ineficiente costuma consumir até 40% mais energia, em relação aos novos modelos que entregamos à população”, reforça.

Os eletrodomésticos velhos, recolhidos tanto em Monte Alegre, quanto em Santarém, serão transportados para uma fábrica em Cabreúva (SP), onde será feito o descarte ecologicamente correto, sem trazer danos para o meio ambiente.

Comunidade Eficiente – O projeto tem atuação em três frentes: inclusão, educação e economia. Em relação ao primeiro item, a concessionária deve firmar parcerias com as prefeituras dos municípios para que sejam coletados os dados dos potenciais clientes para fazer parte do Programa Tarifa Social. A partir daí os agentes de campo que, serão disponibilizados pela Celpa, farão as entrevistas com os cidadãos para incluí-los no benefício do Governo Federal que concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica. A ação também oferece 160.000 unidades de lâmpadas fluorescentes e de LED para substituir as incandescentes e fluorescentes compactas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Nubya Pereira