Dica Frazão, ícone da cultura santarena, morre aos 96 anos

Familiares e amigos da artesã confirmaram o seu falecimento ocorrido no início da tarde desta sexta-feira (19). Ela estava internada desde o último dia 7 de maio, no hospital da Unimed, quando foi diagnosticada com Pneumonia.

Segundo informações de Pedro Olaia, o corpo de Dica Frazão será velado na catedral de Nossa Senhora da Conceição e o sepultamento previsto para sábado (20), pelo período da tarde, no cemitério de Nossa Senhora dos Mártires.

Ícone da cultura: Dedicação e determinação sempre foram as palavras-chave na vida da estilista e artesã santarena. Não a toa, seu trabalho conquistou o planeta. Criativa, fez de materiais típicos da Amazônia, verdadeiras obras de artes, que ganhou um espaço adequado.

Idealizadora e responsável pela manutenção do Museu de Arte Dica Frazão, que funciona em sua casa, em Santarém (PA), Dona Raimunda Rodrigues Frazão mantém o museu doméstico desde 1999. O local é também o ateliê onde a artesã utiliza-se de matérias-primas extraídas da flora amazônica para confeccionar roupas e acessórios: entrecascas de árvore, fibras extraídas de capim, palha de buriti, sementes, raízes de patchouli e outros materiais.

Dona Dica lembra que já presenteou a rainha da Bélgica, o Papa João Paulo II e outros chefes de estado com criações suas: “Pego a natureza e transformo em roupa, faço fibra virar pano. E minhas criações já ganharam o mundo!”, comenta.

O museu é uma das referências para turistas nacionais e estrangeiros que visitam a região, e Dona Dica se queixa da falta de recepcionista bilíngue para auxiliá-la no atendimento aos turistas que não falam português. Ela diz ainda que necessita de mais vitrines para a exposição de cerca de 20 peças que estão guardadas dentro de caixas. A artesã mantém o museu com o dinheiro da sua pensão.

Memória e reconhecimento

Segundo a paraense Sylvia Braga, arquiteta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que conheceu, ainda na infância, o trabalho de Dona Dica por meio dos leques que sua mãe usava, a estilista, artesã e bordadeira precisa ter seu valor reconhecido, especialmente pelo esforço pessoal em preservar a memória do trabalho feito à mão na região oeste do Pará.

Para o presidente do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), Angelo Oswaldo, Dona Dica é “exemplo de mulher guerreira, a qual devemos generosas lições de vida e uma criação artesanal de notável qualidade, internacionalmente reconhecida”.

Ele ressalta ainda que a valorização e a proteção desse acervo, por meio de programas públicos de fomento à cultura e ao turismo, podem em muito beneficiar Dona Dica e o próprio município de Santarém. Na cidade, existem ainda outros três museus mapeados pelo Cadastro Nacional de Museus. (Foto Revista Via Amazônica)

Acompanhe o documentário produzido por Humberto Souza em parceria com Thiago Guimarães (Unique Produtora).