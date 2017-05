Clientes da Celpa em Oriximiná participam do Comunidade Eficiente

É a primeira vez que o Projeto chega ao município e a expectativa é que sejam cadastrados 240 clientes para participarem da seleção para a troca de 120 geladeiras

Os moradores do município de Oriximiná, cadastrados como residencial baixa renda na Celpa podem participar do Projeto Comunidade Eficiente que a concessionária realiza em todo o Pará. O cadastro vai acontecer no Espaço Júnior Ferrari, localizado na travessa Carlos Maria Teixeira, esquina com a Rua Marechal Castelo Branco, bairro Santíssimo, nos dias 23 e 24 deste mês, no horário das 8h às 18h.

No total, serão substituídas 120 geladeiras. Outro requisito importante é que os clientes precisam estar em dia com a conta de luz, além de possuírem uma geladeira em mau estado de conservação, mas em funcionamento.

No período de 26 a 30 será feita a pesquisa para triagem das pessoas cadastradas, quando será verificado o estado dos refrigeradores nas residências. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 31 de maio, a partir das 18 horas, e na manhã do dia 1º de junho serão realizadas as trocas das geladeiras velhas pelas novas.

Além das geladeiras, a iniciativa da Celpa também permite que os moradores de Oriximiná façam a substituição das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED. Será permitida a troca de até seis (06) lâmpadas por Conta Contrato pelo projeto.

COMUNIDADE EFICIENTE – O projeto tem atuação em três frentes: inclusão, educação e economia. Em relação ao primeiro item, a concessionária deve firmar parcerias com as prefeituras dos municípios para que sejam coletados os dados dos potenciais clientes para fazer parte do Programa Tarifa Social. A partir daí os agentes de campo que, serão disponibilizados pela Celpa, farão as entrevistas com os cidadãos para incluí-los no benefício do Governo Federal que concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica. Inicialmente, o objetivo é incluir cerca de 50 mil novos usuários no Programa.

Na vertente economia, a Celpa beneficiará a população de baixa renda com a substituição de geladeiras ineficientes por modelos mais novos e econômicos. Em um ano, o projeto “Comunidade Eficiente” disponibilizará 8.400 novos refrigeradores para substituir modelos velhos. A ação também vai oferecer 160 mil unidades de lâmpadas fluorescentes e de LED para substituir as incandescentes e assim alavancar uma economia de até 80% no consumo de energia dos clientes.

No projeto há ainda, o caminhão educacional que conta com uma grande estrutura com materiais educativos e terá espaço para palestras sobre o consumo eficiente de energia, segurança com rede de distribuição e noções sobre sustentabilidade. A ideia é que as equipes do veículo circulem pelos municípios desenvolvendo ações educacionais junto às comunidades e escolas.

