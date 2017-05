Projeto Livro Solidário inaugura novo espaço de leitura em Santarém

Sala de leitura fica no 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

A cidade de Santarém ganha nesta quarta-feira (24) mais um espaço do projeto Livro Solidário, que vai funcionar no novo polo Pro Paz nos Bairros do município, fruto de uma parceria entre a Imprensa Oficial do Estado (IOE), Fundação Pro Paz, Corpo de Bombeiros do Pará e Núcleo de Articulação e Cidadania (NAC).

A sala de leitura fica no 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros, situado à travessa Dom Frederico Costa, nº 647, bairro da Prainha, e tem como objetivo a democratização da leitura por meio da implantação de espaços para este fim e da doação de livros à comunidade. A entrega da sala é umas das ações que o governo do Estado promove por meio da campanha ‘Leia – Mude sua História’, com o objetivo de ampliar o público leitor no Pará.

O espaço, onde também já funciona o Projeto Escola da Vida (PEV), do Corpo de Bombeiros, foi adaptado pela Fundação Pro Paz e pela Imprensa Oficial para receber os livros e equipamentos que compõem a biblioteca. Serão doados 400 livros e estantes para acomodação do material, bem como itens de caracterização do projeto. No local também serão ofertadas atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes.

O projeto Livro Solidário é uma ação de estímulo à doação de livros para comunidades socialmente vulneráveis da Região Metropolitana de Belém que agora vem se estendendo ao interior. Criado em 2003, o projeto também beneficia unidades prisionais, de cumprimento de medidas socioeducativas e hospitais.

Fonte: Agência Pará