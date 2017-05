Tragédia no campo – Ao menos 10 mortos em fazenda do município de Pau D’Arco

Um confronto entre supostos invasores de terra e policiais militares e civis terminou em tragédia, com pelo menos 10 mortos, em uma fazenda chamada Santa Lúcia, localizada no município de Pau D’Arco, distante cerca de 50 km de Redenção, no sudeste paraense, na manhã desta quarta-feira (24).

As informações iniciais apontam que policiais militares e civis foram até a fazenda para cumprir um mandado de reintegração de posse, mas foram recebidos a tiros e precisaram revidar.

Durante o confronto, ao menos 10 pessoas foram mortas, sendo 9 homens e 1 mulher. Também foram encontradas e apreendidas 10 armas de fogo, entre rifles, espingarda e pistola, além de munição e colete à prova de balas.

Os corpos foram recolhidos e transferidos para o necrotério do Hospital Iraci Machado de Araújo, em Redenção, por volta das 13h, e devem seguir para o Instituo Médico Legal (IML) em Marabá.

Até às 16h de hoje, nenhuma das vítimas fatais foi identificada. A fazenda Santa Lúcia é a mesma onde um segurança foi morto em uma emboscada, no início deste mês.

