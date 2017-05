Prefeitura de Óbidos divulga editais de licitações para compra de gêneros alimentícios

Processos têm como objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades de órgãos do governo e das escolas da rede municipal de ensino.

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL), divulgou na última segunda-feira (22) no Diário Oficial do Estado do Pará (DOE) os editais de licitação, modalidade Pregão Presencial, para a aquisição de gêneros alimentícios.

O pregão presencial nº 011/2017têm como objeto a aquisição de alimentos para destinar aos alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), lotados nas instituições de ensino da rede municipal de educação, durante o ano de 2017. O certame será realizado no dia 5 de junho de 2017, às 9h na sala de licitação, localizada na sede da prefeitura.

O pregão nº 013/2017 que também têm como objeto a aquisição de gêneros alimentícios, será destinado para atender às necessidades das secretarias de Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Administração e Desenvolvimento Humano, Saúde, Cultura e Turismo, Meio Ambiente, Educação, Desenvolvimento Social, e Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura. O certame será realizado no dia 6 de junho de 2017, às 9h na sala de licitação.

A metodologia dos dois processos licitatórios será tipo menor preço por item. Os editais estão disponíveis no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), na seção listagem de licitações, e podem ser adquiridos também no próprio órgão, que funciona de segunda a sexta, de 08h às 13h.

Serviço:

Licitações para aquisição de gêneros alimentícios

Datas: 5 e 6 de junho de 2017

Local: Sala de Licitações

Endereço: Rua Deputado Raimundo Chaves, 338 – Centro – Sede da Prefeitura de Óbidos

Contato:(93) 3547 – 3044

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMO