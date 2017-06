Prefeitura divulga a programação do aniversário de 356 anos de Santarém

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (15), o Prefeito Nélio Aguiar anunciou a programação para comemorar os 356 anos de Santarém. No período de 16 de junho a 1º de julho devem acontecer inaugurações de obras, eventos culturais, entre outras ações. Boa parte da programação será de eventos descentralizados para prestigiar os bairros mais afastados do Centro, valorizar os artistas desses bairros e prestigiar os diversos segmentos culturais.

As principais ações serão nas áreas de saúde, infraestrutura, educação e cultura. Estão na programação: mutirão de consultas de especialidades médicas, inaugurações de unidade básica de saúde, creches, ginásios, microssistema, reforma e ampliação de escola, shows regionais, e o lançamento do cadastramento do Residencial Moaçara (Minha Casa, Minha Vida).

No dia 20 de junho haverá sessão solene em comemoração ao aniversário de 188 anos da Câmara de Vereadores. No dia 21, a Prefeitura entrega a Medalha Padre Felipe Bettendorff, na Câmara de Vereadores. As medalhas são entregues anualmente a pessoas que se destacaram e contribuíram para a sociedade santarena. Seis personalidades serão homenageadas: Dr. Francisco Machado de Aguiar, Dr. Hideraldo Luiz de Sousa Machado, Dr. Ubirajara Bentes de Souza Filho, Prof. William José Pereira Coelho, Pe. Armstrong Martins Feitosa, Pr. Silas Ferreira Brum (in memorian).

Ainda na véspera de aniversário do município a programação contará com shows de artistas regionais como Dona Onete e Wanderley Andrade, além de outras atrações locais.

O secretário Municipal de Cultura, Luis Alberto Figueira ressaltou a preocupação do governo em valorizar os artistas regionais. “Não teremos atrações nacionais e sim regionais, a medida é para evitar custos, mas também para juntarmos uma gama de artistas locais de vanguarda e contemporâneos”, afirmou.

A segurança será reforçada durante os dias de festa. Além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, 150 seguranças particulares desarmados irão atuar. Nos dias dos grandes shows, todos os seguranças estarão em ação na Praça de Eventos.

No dia do aniversário da cidade, 22 de junho, haverá solenidade religiosa na Catedral de Nossa Senhora da Conceição.

“São 356 anos de história, os nossos antepassados ajudaram a construir e hoje nós estamos contribuindo a cada dia na continuação dessa história. Que nós possamos comemorar com bastante alegria. Tenho certeza que todos nós nos orgulhamos da nossa querida Santarém. E essa festa foi feita para o povo, para as pessoas que fazem o nosso município melhor a cada dia”, destacou o Prefeito de Santarém Nélio Aguiar.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS