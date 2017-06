Pescadora é brutalmente morta em Belterra

De acordo com informações a pescadora Esmeralda Bentes, 61 anos, estava desaparecida de sua residência na comunidade de Pinhí, rio Tapajós, desde quinta-feira(15), segundo relato de familiares, um homem de pré – nome Fernando e um menor de idade, moradores da comunidade e vizinhos da vítima, estão envolvidos. A pescadora teve uma malhadeira roubada pela dupla e resolveu denunciar o caso à polícia. Em represália, acabou morta. A pescadora foi esquartejada e o cordo foi encontrado neste sábado no Rio Tapajos. O maior está foragido e o menor apreendido na Delegacia de Belterra. O corpo da pescadora, nesse momento, esta no IML em Santarém os os familiares aguardam a liberação.

Relacionado