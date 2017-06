Projeto de extensão da Ufopa promove capacitação de lideranças em Alter do Chão

Lideranças de Alter do Chão participam de reunião para firmar parceria.

Através do projeto de extensão “Qualidade na Prestação de Serviços”, promovido pela Ufopa, lideranças da vila de Alter do Chão devem participar, de 19 a 21 de junho, de um curso de capacitação com foco na melhoria do atendimento ao turista. Esse deve ser apenas o primeiro de uma série de cursos destinados aos donos de estabelecimentos comerciais das principais praias de Santarém.

A parceria com as lideranças de Alter do Chão foi firmada durante reunião realizada no dia 7 de junho, no salão paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, na vila balneária. Além da oferta de cursos de capacitação, a intenção é prestar assessoria na elaboração de políticas públicas que visem ao desenvolvimento econômico da vila.

Sobre o projeto – Vinculado ao Instituto de Ciências da Sociedade, o projeto “Qualidade na Prestação de Serviços” é coordenado pelo professor Edair Canuto da Rocha e tem como objetivo integrar os alunos do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional aos micro e pequenos empresários das principais praias do município de Santarém, ofertando cursos aos donos de estabelecimentos comerciais, visando a elevar o padrão de atendimento ao turista.

Fonte: RG 15/O Impacto e Renata Dantas/Ufopa