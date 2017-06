Sessão Especial marcará os 188 anos da Câmara Municipal de Santarém

Sessão acontecerá nesta terça-feira, dia 20, no plenário Benedito Magalhães

O líder do PRP, vereador Alaércio DrogaMil e autor do requerimento n°642/2017, que requer uma Sessão Especial em homenagem aos 188 anos da Câmara Municipal de Santarém, convida a imprensa e a sociedade em geral, para as homenagens da passagem festiva. A sessão acontecerá no dia 20 de junho de 2017, terça- feira, no Plenário Benedito Magalhães da Casa de Leis, em horário regimental.

O parlamentar exalta todos os envolvidos e principalmente os munícipes de Santarém pelo trabalho realizado pela Casa de Leis. A Câmara Municipal já existe há quase 200 anos e vem cumprindo com o que determina a Constituição Brasileira, desempenhando seu papel desde a época do Brasil Império, posicionando- se em defesa dos santarenos.

Na ocasião, Alaércio destaca o trabalho de todos os vereadores que desenvolveram suas funções em prol do município nessas 18 legislaturas. Portanto, a passagem dos 188 anos de sua implantação traz orgulho e satisfação, na busca de melhorias para com toda a população santarena.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo