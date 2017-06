Distrito de Arapixuna ganha ambulancha

O deputado estadual Hilton Aguiar esteve na manhã de segunda-feira (19) recebendo do Governo do Estado uma ambulancha, que irá atender ao Distrito de Arapixuna, em Santarém. Na solenidade de entrega estiveram presentes o vereador Emir Aguiar e Carlos Picanço (representante do Prefeito Nélio Aguiar).

O equipamento é fruto de uma Emenda Parlamentar do deputado Hilton Aguiar, e que irá atender com mais rapidez as demandas de saúde do Distrito.

Fonte: RG 15/O Impacto