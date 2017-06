Estudantes de Medicina dos Estados Unidos visitam o Hospital Municipal de Santarém

O Hospital Municipal de Santarém(HMS), recebeu na tarde de segunda feira (19) a visita de doze estudantes de medicina da Universidade West Virgínia University, localizada nos Estados Unidos.

Os universitários chegaram à cidade acompanhados do médico e professor Dr. Gregory Guckert, através da ONG Amizade, com sede em Santarém.

O objetivo da visita é conhecer de perto a realidade da saúde pública na região e somar conhecimento em relação a doenças tropicais.

Segundo kate Reefe, coordenadora da ONG Amizade em Santarém, o hospital municipal chama a atenção por receber pacientes de vários lugares da Amazônia com todos os tipos de patologias.

A visita foi acompanhada pelo Diretor Administrativo Celso Alves e o Técnico em enfermagem José Ivaldo Portela.

Segundo o Diretor do HMS, essas visitam são importantes para mostrar que o Hospital recebe pacientes com todos os tipos de doenças, dentro de suas possibilidades, e que esses pacientes são diagnosticados e tratados com qualidade e com profissionalismo por uma equipe qualificada e comprometida com a saúde da população de nossa cidade.

PREFEITURA REALIZA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A prefeitura de Santarém por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (Cmss) realiza de 20 a 22 de junho a 14ª Conferência Municipal de Saúde.

O evento inicia às 08h desta terça-feira (21) no auditório da Universidade Federal do Oeste do Pará-Ufopa, Campus Tapajós, e tem como temática principal; Sus e controle Social: Caminhos para o fortalecimento da saúde pública.

O objetivo é avaliar e propor diretrizes para a formulação da política da saúde nos níveis municipal, estadual e nacional. Na etapa municipal são eleitos representantes que passaram pelas etapas estaduais podendo chegar até a nacional, sempre defendendo as propostas formuladas nos municípios priorizando os pedidos da população.

Nos dias de evento serão ministradas palestras, formação de grupos de trabalho e discussão das propostas para o biênio 2017/2019. A Semsa enviará representantes ao qual devem contribuir com os debates sobre a saúde pública no município de Santarém. Na oportunidade, será feita a prestação de contas das ações realizadas pela SEMSA.

A Conferência Municipal de Saúde acontece a cada dois anos e é destinada aos usuários, trabalhadores da área da saúde e gestores convidados. Os representantes que terão direito a voz e voto são denominados de delegados e foram escolhidos nas pré-conferencias.

Ao final do evento acontece a eleição das entidades que vão compor o Conselho Municipal de Saúde de Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS