Caravana Pro Paz Enem chega a Santarém

Nesse final de semana, os “aulões” do Pro Paz Enem 2017 chegam a mais a três municípios paraenses. No sábado, a aula aberta será levada ao distrito de Outeiro, de 8h as 14h, na Escola Bosque (localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição), em Marabá, de 8h as 12h e de 14h as 17h, no auditório da Faculdade Metropolitana (rodovia BR-230, s/n, bairro Nova Marabá) e em Santarém, de 8h as 12h e de 14h as 17h, no auditório do IFPA (avenida Marechal Castelo Branco, nº 621).

Esse é o terceiro fim de semana consecutivo que as aulas itinerantes do Pro Paz Enem são levadas, por meio da Fundação Pro Paz e da Secretaria Estado de Educação (Seduc), aos estudantes de diversos municípios paraenses com o objetivo prepará-los para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio.

Os “aulões” abordam os principais temas do conteúdo programático da avaliação e garantem aos inscritos a cessão de apostilas com o conteúdo ministrado. Mais de 23 mil alunos já participaram das aulas, dos quais cerca de dois mil garantiram ingresso nas duas principais universidades públicas do Estado (Uepa e UFPA) e também em instituições particulares de ensino.

As aulas abertas do Pro Paz Enem são ministradas sempre aos finais de semana, na capital (em datas específicas) e no interior do Estado. Os interessados em participar devem se inscrever no site da Fundação Pro Paz (www.propaz.pa.gov.br) ou chegar uma hora antes do início da programação para garantir sua participação.

Fonte: Agência Pará