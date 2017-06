Empresários de Itaituba se revoltam com presidente da Codec, Olavo das Neves

Fabrício Schubert, presidente da Associação Comercial de Itaituba, afirma que Olavo das Neves não quer o desenvolvimento do Município.

O presidente da Associação Comercial de Itaituba, Fabrício Schubert, em contato com nossa reportagem, falou sobre o descaso que o presidente da Codec (Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado Pará), Olavo das Neves, teve com toda a classe empresarial de Itaituba, ao desmarcar um encontro que iria acontecer na segunda-feira (26) para tratar sobre o desenvolvimento do Município.

O Fórum das Entidades de Itaituba teve que cancelar a reunião que era de extrema importância para a população itaitubense e da região. O descaso de Olavo das Neves com o povo de Itaituba causou mal estar entre as associações, devido às postagens autoritárias e decisões impostas sem diálogo com as Entidades, pelo comportamento acintoso do presidente da CODEC, Olavo das Neves, que desde o dia 8 de junho de 2017 vem fazendo postagens provocativas e ofensivas em um grupo de rede social, com vocabulário não adequado para o cargo que ocupa. O Fórum das Entidades de Itaituba vem a público repudiar veementemente tais atitudes e essa forma desrespeitosa de pronunciamento de Olavo das Neves.

Em Nota encaminhada à nossa redação, O Fórum das Entidades de Itaituba solicitam que o Governador determine outra pessoa para mediar os interesses da sociedade, por compreender que o Olavo das Neves não está interessado e nem comprometido com o debate e com ações efetivas que colaborem com o desenvolvimento de Itaituba. Veja a Nota de Esclarecimento na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Fórum das Entidades de Itaituba vem a público comunicar o cancelamento da Reunião de Trabalho com o presidente da Codec – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará, órgão representativo do Governo do Estado, ligado à SEDEME- Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, senhor Olavo das Neves.

Por compreender a importância da pauta sugerida pela Sociedade Itaitubense, e a relevância do debate sobre a criação de um Plano de Desenvolvimento da Região do Tapajós construído pelas Entidades de ITAITUBA e população em geral, a fim de subsidiar os debates a serem realizados futuramente com os grandes, médios e pequenos empreendimentos que deverão se instalar em nossa região, o Fórum das Entidades de Itaituba organizou a realização de uma GRANDE REUNIÃO DE TRABALHO.

No entanto, as vésperas da realização desse evento de extrema importância para o povo de Itaituba, oportunidade em que seríamos ouvidos e entregaríamos ao representante do Governo do Estado na Região do Tapajós nossas propostas de desenvolvimento para nossa cidade e tomaríamos conhecimento das propostas do Governo do Estado, fomos surpreendidos com uma nota unilateral em uma rede social, enviada a revelia, trocando a data e horário da Reunião.

Perante a impossibilidade do Governo do Estado em comparecer na reunião previamente agendada, que seria no dia 26 de junho, causando muito mal estar entre as associações, através de postagens autoritárias e decisões impostas sem diálogo com as Entidades, pelo comportamento acintoso do presidente da CODEC, Olavo das Neves, que desde o dia 8 de junho de 2017 vem fazendo postagens provocativas e ofensivas em um grupo de rede social, com vocabulário não adequado para o cargo que ocupa. O Fórum das Entidades de Itaituba vem a público repudiar veementemente tais atitudes e essa forma desrespeitosa de pronunciamento.

Solicitamos com urgência outra pessoa para mediar os interesses da nossa sociedade com o Governo do Estado, por compreender que o senhor Olavo das Neves não está interessado e nem comprometido com o debate e com ações efetivas que colaborem com o desenvolvimento de ITAITUBA, haja vista que até agora nenhuma ação foi implementada em alinhamento com a população local, deixando mais uma vez nossa sociedade à margem dos projetos de desenvolvimento da Região

