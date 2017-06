“Arraiá dos Pauxis” apresenta diversidade cultural nos dois dias de evento

Resgate do Boi Flor do Campo foi uma das grandes atrações do evento realizado na Praça da Cultura.

O maior evento junino realizado em Óbidos, município localizado na região oeste do Pará, movimentou a cidade conhecida como uma das “mais portuguesas da Amazônia”, durante os dias 23 e 24 de junho.

O “Arraiá dos Pauxis” reuniu milhares de pessoas na Praça da Cultura, que prestigiaram a exibição de quadrilhas juninas, danças típicas do período e o cordão do Boi Bumbá Flor do Campo. As atrações foram apresentadas por alunos da rede municipal e estadual de ensino da cidade e do interior.

A arena de apresentações recebeu danças de variados estilos. Ao todo mais de 15 atrações participaram do evento, desde o Xaxado, passando pelos grupos de Carimbó, Lundum, Dança Portuguesa, além de apresentações que fizeram alusão as lendas amazônicas, e a cultura dos festivais folclóricos de Parintins e Juruti.

“Conseguimos manter a tradição do arraiá dos pauxis, duas noites de apresentações e 15 escolas, num total de mais de 20 apresentações, fortalecendo esse evento que já é tradição na nossa cidade. Esse momento serviu também para socializar com a população em geral os trabalhos das escolas com os alunos, diversificando o nosso evento”, disse Luiz Carlos Gama Queiroz, secretário de cultura e turismo.

Resgate cultural

Uma das apresentações que atraiu a atenção do público na segunda noite, foi o Boi Bumbá Flor do Campo. O retorno das apresentações desta tradicional manifestação, faz parte do projeto de resgate cultural de um grupo de educadores e conhecedores da cultura local, que desenvolveram um trabalho com os alunos da Escola São José, com o apoio da Mineração Rio do Norte (MRN), para retornar com o cordão famoso por animar as quadras juninas em Óbidos nas décadas de 60 e 70.

O Flor do Campo trouxe para a arraiá dos pauxis a irreverência dos personagens Catirina, Cazumbá, Curador do boi e outros que fazem parte do cordão, apresentando para a público as raízes da cultura obidense.

“É um momento muito bonito, é um momento de reavivar a cultura local. O secretário de cultura e sua equipe foram muito felizes em trazer para cá essas apresentações, com a participação das escolas que se esmeraram ao máximo para que essas apresentações ocorressem. Nos resta parabenizar a todos e dizer o nosso governo valoriza a cultura, e tem interesse pelo bem do nosso povo”, ressaltou o prefeito Chico Alfaia.

Festival de quadrilhas juninas

O evento junino realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, retornará no dia 7 de julho, com a realização do também tradicional concurso de quadrilhas juninas.

A coordenação do evento informou que 4 grupos já confirmaram presença na disputa, outras 4 agremiações de outras cidades da região, devem participar do festival apenas como convidadas.

Ao todo 3 mil reais em premiação serão distribuídos entre os finalistas. As atrações do festival serão avaliadas por um corpo de jurados capacitado, formado por pessoas de outras cidades para manter a transparência na apuração dos itens de avaliação.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO