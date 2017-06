Idosos e estudantes participam de passeio no encontro dos rios Tapajós e Amazonas

Santarém é privilegiada por localizar-se na confluência dos rios Tapajós e Amazonas. Este belo encontro, considerado um fenômeno da natureza, é apenas mais um dos encantos da Pérola do Tapajós. O encontro de dois rios é um espetáculo a parte, mas existem outros atrativos fluviais localizados bem próximos ao espaço urbano.

Para valorizar e divulgar ainda mais essas belezas, foi realizado, no sábado (24), o River Tour, em comemoração ao aniversário de Santarém. Um passeio fluvial para contemplação desses atrativos turísticos como o encontro das águas, o objetivo principal foi proporcionar para alguns santarenos a oportunidade de conhecer sua própria cidade de uma outra perspectiva, a partir do rio, e também apreciar os demais atrativos turístico fluviais, como o Igarapé Açú, as Vitória Régias, a fauna, a flora, e o modo de vida das populações ribeirinhas, além do aspecto arquitetônico e histórico na orla da cidade.

Os convidados foram os idosos atendidos pelo Centro de Convivência do Idoso (CCI), vinculados à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), estudantes da Escola Estadual Rodrigues dos Santos e Frei Ambrósio. Eles aproveitaram o passeio com músicas regionais e apresentações de grupos de carimbó. O foi passeio foi guiado por um turismólogo e um geólogo.

O River Tour foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), por meio do Projeto Técnico Socioambiental/PAC 2, Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Semtras), Secretaria Municipal de Turismo (Semtur).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS