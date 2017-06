Prefeitura de Santarém inicia novo projeto de recuperação de ruas

O projeto “Infraestrutura Bairro” tem o objetivo de tornar a malha viária trafegável melhorando a mobilidade de pedestres e de condutores de veículos.

Depois de um dos invernos mais rigorosos no município, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), iniciou nesta segunda-feira (26) o Projeto “Infraestrutura Bairro”, que consiste num conjunto de ações de manutenção das vias, serviços de drenagem e iluminação pública. O objetivo principal do projeto é tornar a malha viária trafegável melhorando a mobilidade das pessoas e de condutores de veículos.

O bairro São Cristóvão foi o primeiro a ser beneficiado com os trabalhos. O prefeito de Santarém Nélio Aguiar acompanhou a abertura dos serviços no local. “A nossa intenção é que em breve esses trabalhos cheguem a outros bairros porque é um compromisso do governo descentralizar os serviços. Vamos entrar no mês de julho com mais três equipes de serviço, totalizando quatro equipes trabalhando simultaneamente. Queremos aproveitar esse período que as chuvas parecem ter cessado”, destacou.

O secretário municipal de Infraestrutura Daniel Simões explicou que além da manutenção das vias, o serviço de recuperação asfáltica e pavimentação em alguns trechos será incluído na programação do projeto.

A princípio, serão priorizados os serviços nas vias que estão mais degradadas, corredores de transporte coletivo e locais que permitem o acesso a equipamentos públicos, como: escolas e unidades de saúde.

O presidente do bairro São Cristóvão, Francisco Carlos afirmou que 800 famílias estavam aguardando esse trabalho. “Estamos muito felizes pela surpresa porque somos de um bairro distante do centro. Não esperávamos a equipe aqui, e hoje fomos contemplados com a melhoria das ruas do bairro”.

Após o bairro São Cristóvão, o bairro Elcione Barbalho receberá a frente de serviço.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS