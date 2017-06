Blitz marcará aniversário de 03 anos da UPA 24h

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em comemoração ao aniversário de 03 anos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, vai fazer uma programação especial nesta quarta-feira (28), com uma Blitz educativa em frente à Upa 24h, a partir das 08h, e as 17h será realizado um culto ecumênico, com a presença de autoridades.

A Upa 24h é um serviço intermediário entre atenção básica e as portas de urgência hospitalares. Trata-se de uma unidade de saúde que funciona em horário integral, inclusive nos finais de semana.

A unidade de Pronto Atendimento 24 horas Santarém funciona com três médicos plantonistas: clinico geral, odontólogos, equipe de enfermagem em 24 horas.

SEMED REALIZA MOSTRA DE TRABALHOS ARTÍSTICOS E PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Prefeitura de Santarém, por meio da coordenação de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza nesta quarta-feira (28), a partir das 10h, no Shopping Rio Tapajós, a I Mostra de trabalhos desenvolvidos por alunos do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e do Projeto Cultural da Arte para Diversidade.

O evento tem como objetivo divulgar as atividades artísticas e pedagógicas realizadas pelos alunos do AEE que fazem parte das escolas da rede municipal de ensino.

A programação contará com exposição de livros artesanais, artesanatos de papel reciclável e barbante e também artesanatos com folhas de EVA.

A partir das 14h o evento segue com apresentações culturais: dança ritmo do norte, dança da água, dança gospel e inclusão na roça.

ESCOLAS PARTICIPANTES:

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Sofia Imbiriba

Escola Municipal de Ensino Fundamental Brigadeiro Eduardo Gomes

Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Leodegard Gausepohl

Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima

Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo André

Escola Municipal de Ensino Fundamental Delfina de Jesus Amorim

Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Sousa Pedroso

Escola Municipal de Ensino Fundamental Rosineide Fonseca Vieira

Projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA Inclusiva).

COMUNIDADE JACAMIM RECEBE MICROSSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTA QUARTA

Nesta quarta-feira (28), às 18h, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), inaugura o microssistema de abastecimento de água na comunidade do Jacamim, localizada a 20 quilômetros de Santarém.

Sob a responsabilidade da empresa Terra Construções e Serviços Ltda, o microssistema consta no contrato nº 1018444-62/14, no valor de R$ 588.665,19.

No projeto de execução da obra constam: escavação, perfuração, pefirlagem geofísica, perfuração de alargamento, instalação e fornecimento de revestimento em tubo PVC nervurado e aditivado, pré-filtro de areia usinada, cimentação de espaço anelar, laje de proteção, fornecimento e aplicação de dispersante químico, desenvolvimento do poço compressor, teste de produção e recuperação com bomba submersa, desinfeção do poço, análise físico-química e bacteriológica da água com fornecimento de laudo, relatório técnico do poço, instalação com fornecimento de material elétrico da bomba submersa no poço, fornecimento de material hidráulico, escavação manual da vala para implantação da tubulação, reaterro manual da vala, construção de estrutura elevada em concreto pré-moldado, entre outros serviços complementares.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS