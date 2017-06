Obra de pavimentação da Avenida Nelson Souza é retomada após 8 meses de paralisação

Com investimentos do Governo do Estado, projeto foi retomado após articulação da Prefeitura de Óbidos.

Os trabalhos de pavimentação da Avenida Prefeito Nelson Souza, foram retomados no início desta semana. A obra faz parte do programa Asfalto na Cidade do Governo Estadual, que no ano de 2016, destinou 14 mil metros de asfalto para a cidade de Óbidos, no oeste do Pará.

A retomada dos trabalhos que estavam paralisados deste setembro de 2016, é o resultado dos esforços da Prefeitura de Óbidos, para resgatar o convênio junto a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

A obra dará continuidade ao asfaltamento da principal via de acesso à cidade, até a altura do prédio da Escola Felipe Patroni no bairro de Fátima. A Nelson Souza será pavimentada com 3 centímetros de asfalto, com sete metros de largura. Os cruzamentos e as laterais da via também receberão o trabalho de recuperação, que será executado pela Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi).

A Seurbi também irá atuar na recuperação do trecho que vai da escola Felipe Patroni até o cruzamento da Avenida Nelson Souza com a Travessa Felipe Bentes.

“Retomamos esse trabalho que chegou a ser executado no ano passado quando mais da metade da via deixou de ser recuperada. Dos 14 mil metros cúbicos de asfalto, algumas partes foram destinadas pela antiga gestão para fazer ruas no bairro de Santa Terezinha, pra Nelson Souza e bairro Bela Vista. Vamos atuar nas partes que apresentam maior grau de dificuldade, como é o caso da Nelson Souza e na parte da Dom Floriano próximo a ponte do bairro Bela Vista, avançando aproximadamente cem metros”, explicou o prefeito Chico Alfaia.

Alfaia garantiu que o trabalho de responsabilidade da empresa Via Oeste, está recebendo fiscalização constante do Governo Municipal, Câmara de Vereadores e da própria população que tem colaborado com o trabalho.

“Quanto ao trabalho e a qualidade do asfalto, trouxemos um engenheiro de Juruti que avaliou a temperatura do asfalto e as condições de transporte e armazenamento da matéria-prima, e tivemos o aval desse profissional que garantiu que o asfalto está sendo manipulado a noventa graus, atendendo as exigências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – Dnit, possibilitando uma maior resistência e durabilidade do asfalto. Os vereadores tem acompanhando esse processo, e os próprios moradores estão nos ajudando a fiscalizar esse serviço”, ressaltou Alfaia.

Novo projeto de mobilidade urbana

Está em fase final de elaboração em Brasília um novo projeto de mobilidade urbana para Óbidos, que deverá contemplar outros bairros da cidade. Avaliado em 2 milhões de reais, o convênio com o Governo Federal, será destinado para aquisição de mais de 4 quilômetros de asfalto, que entre outros trechos, será destinado para a recuperação das vias ao entorno do Hospital José Benito Priante, no bairro de Fátima, e demais vias que se encontram em situação precária.

“Outras ruas que precisam de intervenção receberão esse trabalho. No bairro de Fátima podemos citar a Travessa Liberdade, Felipe Bentes, e as ruas que cercam o hospital municipal. Mas é importante ressaltar que esse projeto ainda está em fase de negociação com o Governo Federal. Há a grande possibilidade de que essa licitação ocorra em julho, mas por enquanto não temos nada de concreto, só pra gente não causar um alvoroço, e nem uma falsa expectativa”, finalizou o prefeito de Óbidos.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO