Bocão Ed. 1153

JATENE REVOLTADO

Nosso paparazzo escutou um comentário de que Jatene está chateado com o diretor da CODEC, porque ele vem realizando reuniões sem seu aval. Com isso, Jatene revoltado, conversou com Adnan, para impedir essas reuniões já que o Estado não possui recursos para essas fantasias do diretor da CODEC.

JATENE REVOLTADO 2

Jatene se revoltou mais ainda quando ficou sabendo que na comitiva o diretor da CODEC está levando um político de outro partido para participar dessas reuniões não oficiais, caracterizando que não possui cunho administrativo e técnico, e sim político, para colocar em evidência o candidato do diretor da CODEC, um Vereador, para enfrentar o candidato do Governador, que é Alexandre Von.

JATENE REVOLTADO 3

Nosso paparazzo comentou que o diretor da CODEC está criando fantasia e pode cair do cargo e Jatene já chamou Adnan para administrar essa situação. Adnan justificou a Jatene, que não sabia e nem autorizou essas reuniões, já que o Estado não possui recurso para essas fantasias do diretor da CODEC. Se a reunião é técnica, por que levar um Vereador para participar de reunião de ordem estadual? O paparazzo disse que Jatene está perdendo a paciência.

ALEXANDRE EM AÇÃO

Segundo o paparazzo, Jatene revoltado acionou o ex-prefeito Alexandre Von, para iniciar sua caminhada à Assembleia Legislativa e deixou Alexandre à vontade para escolher cargos em Santarém e Baixo Amazonas. Alexandre, para atingir a classe empresarial que está dando apoio às fantasias do diretor da CODEC pediu o afastamento do gerente da JUCEPA, que tem apoio da classe empresarial. Segundo informações, os vereadores do PSDB deram o aval. Já iniciou a campanha política.

ALEXANDRE EM AÇÃO 2

O ex-Prefeito comentou que o diretor da CODEC é pé frio e quer manter distância dele, pois ficou sabendo que depois que ele apareceu no programa político dele, piorou a situação. Agora, não vai deixar mais uma vez ele atrapalhar sua candidatura. Segundo o paparazzo, o diretor é conhecido como o menino do Facebook, que tudo que faz posta na rede social.

ALEXANDRE EM AÇÃO 3

Com a moral que Alexandre adquiriu com Jatene, todos os cargos e investimentos têm que passar por ele. O diretor da CODEC não pode fazer mais nada sem o aval de Alexandre. Até o fim do ano nada vai acontecer, não adianta acreditar em promessa.

FARRA PODE VOLTAR

Os empresários de Novo Progresso estão preocupados com a volta do posto da SEFA na cidade. O posto foi fechado devido ao alto custo e pelas pressões que os empresários sofriam. Um político vai apresentar ao Secretário da Fazenda e realizar um pronunciamento na Assembleia, denunciando o que ocorria quando o posto estava em atividade. Arbitrariedade, ilegalidade e enriquecimento ilícito. Segundo comentários na cidade, se a farra voltar, o governo vai ser sócio dos servidores. Um dossiê está sendo montado para levar ao Secretário da Fazenda e Ministério Público. Os empresários querem saber de quem partiu a ideia para saber o interesse dessa pessoa na farra dos milhões.

SAÚDE PRIVADA SERÁ QUE É BOM?

Nossa equipe foi às ruas perguntar as dúvidas das pessoas:

O médico vai atender melhor, ou nem vai olhar pra cara da gente e passar remédio? Fátima.

O Médico vai mandar fazer exame em laboratório particular e indicar o laboratório? Laércio.

O médico vai indicar a farmácia pra gente comprar o remédio? Gabriel.

Como os médicos estão ganhando recurso do governo, eles vão dar atenção e ouvir nosso relato? Zito.

Como ficarão os postos de saúde? Será que vai ter médico e remédios? Paula.

Que vínculo os servidores terão com a Prefeitura se eles vão receber ordem dos médicos da empresa privada? Carlos Alberto.

Pra quem reclamar? Daniel.

Como será a avaliação desse novo método? Patrícia.

Haverá um prazo para adaptação dessa experiência e caso não dê certo, como fica a situação? Keke.

Os compromissos dos médicos serão com os pacientes ou com a empresa que contratar? Marcelo.

A terceirização vai fazer com que as unidades consigam atender à demanda de pacientes do município? Júnior.

Terceirizando, vai seguir regras do Conselho e assim vai ter mais profissional e, por conseguinte, melhora na qualidade do atendimento? Miriam.

Terceirizando como fica a destinação de recurso? Miriam.

Como será o processo de terceirização? Iva.

Como vão ficar os funcionários que já estão contratados? Thiago.

Como será a forma de atendimento? Cris.

A distribuição de medicamentos será aprimorada? Carol.

O atendimento na UPA vai ser aprimorado com realização de exames para facilitar o atendimento? Creunice.

A terceirização vai abranger os postos, ambulatórios e outras unidades de saúde do município? Marcus.

Os médicos vão atender os pacientes com mais atenção? John.

Como será o processo de contratação pós-terceirização? Deyse.

A gestão vai melhorar o funcionamento dos diversos setores das unidades? Tácia.

Vai ter acompanhamento por parte do governo? Daiane.

FALTA DE PRONUNCIAMENTO

Todo homem público tem compromisso com a instituição que representa. Desta forma, o Vereador Alaércio Drogamil, que não tem nada haver como os acontecimentos envolvendo seu irmão, deixa a desejar, não somente a seus pares, como para toda população santarena, quando não emite qualquer nota, comunicado ou proferindo pronunciamento acerca do ocorrido. O parlamentar, que possui pretensões na carreira política, e como homem público que é, tem de se pronunciar sobre a situação. Fica a dica!

LIXÃO EM PONTA DE PEDRAS

Podemos dizer que é uma vergonha a atual situação em que se encontra a estrada que dá acesso ao balneário de Ponta de Pedras, que foi transformada em lixão. Os moradores cobram que a Prefeitura faça o recolhimento do lixo todos os dias, porém, esses mesmos moradores são os primeiros a jogar lixo no local. Esse tipo de situação você encontra em várias partes da cidade e em diversas praias de Santarém. O povo tem d—e ser mais educado, já que quer exigir qualidade nos serviços prestados.