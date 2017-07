PF investiga possível incêndio criminoso com veículos do Ibama

Na madrugada desta sexta-feira (07), um caminhão cegonha que transportava viaturas novas do Ibama foi consumida por incêndio. De acordo com informações, o veículo estava parado na comunidade de Cachoeira da Serra (área rural de Altamira) onde aguardava reabrir a rodovia BR-163 que está bloqueada por manifestantes para poder então, seguir viagem.

A motivação do incêndio ainda é desconhecido, a polícia investiga a possibilidade de ser criminoso. Estima-se que 8 viaturas foram totalmente destruídas. Uma equipe da Polícia Federal de Santarém, se desloca até o local do ocorrido para investigar as possíveis causas desse incêndio.

Aguardem mais informações…

RG15/ O Impacto com informações do Jornal Folha do Progresso e ascom PF.