Investigação sobre incêndio de viaturas do Ibama pode ter surpresas; saiba por quê

O episódio envolvendo o incêndio de uma carreta cegonha que transportava oito viaturas do Ibama na BR 163, repercutiu em nível nacional e internacional. Porém, mais repercussão ainda terá o resultado da investigação realizada pela Polícia Federal, que segundo denúncia, pode apresentar grandes surpresas.

Apesar de matérias sobre a situação tentarem demonstrar que no município de Novo Progresso só tem bandidos, o setor produtivo e empresarial do município diz que é justamente o contrário, são empresários que somente querem trabalhar.

Afirmam que as motivações sobre o incêndio das viaturas, não têm relação com as reivindicações da categoria sobre as Medidas Provisórias. Para isso, expõem que até então, apesar de serem vítimas de fiscalizações arbitrárias por parte do Ibama, todos as manifestações e protestos foram de forma ordeira e pacífica, e não teriam motivos para mudar essa forma de agir. Ainda conforme relatos, o que eles querem é a regularização das terras.

Para os representantes da classe produtiva da região de Novo Progresso, causa estranheza o fato de apenas uma das duas carretas ser incendiadas. E ressaltam que quem utiliza esse modus operandis são os fiscais, acostumados a queimar caminhões e tratores. E vão muito mais além, dizem que pode ter envolvimento de servidores.

RG 15 / O Impacto