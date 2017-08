Delegado e investigadores são presos por corrupção durante operação no Pará

O delegado Bruno Fernandes de Lima e os investigadores Cláudio Márcio do Nascimento e Sérgio de Sousa Lago foram presos nesta terça-feira (29), em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), através do Núcleo de Combate à Improbidade e à Corrupção (NCIC), Grupo de Atuação no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Promotoria de Justiça do município, tendo à frente o promotor Milton Menezes.

O delegado Bruno Fernandes estava à frente da Delegacia do município desde março desse ano. Ele e os outros policiais estavam sendo investigados por corrupção, onde estariam envolvidos na liberação de motocicletas apreendidas na delegacia, de forma irregular.

Em nota, a Polícia Civil, por meio de sua Corregedoria, informou que acompanhou hoje o Ministério Público no cumprimento dos mandados de prisão dos policiais civis. A Corregedoria já entrou em contato com a Superintendência Regional da Polícia Civil no sudeste paraense, que vai providenciar o envio de outros policiais civis para Canaã dos Carajás.

Ainda segundo a PC, os policiais civis já foram conduzidos para o Presídio Coronel Anastácio das Neves, em Santa Izabel do Pará. O delegado teve mandado de prisão temporária de 5 dias e os investigadores estão com prisão preventiva.

