Coluna Impacto Ed. 1161

8º BEC EM SANTARÉM

O 8º Batalhão de Engenharia de Construção (8º BEC) completou 47 anos de instalação em Santarém. Uma vasta programação foi preparada pelo comandante do 8º BEC, tenente coronel Carlos Elízio Santiago Nery (foto), para comemorar a data, que contou com a entrega de diploma “Amigo do Batalhão”, sendo que um dos agraciados foi o diretor-geral da Pró-Saúde no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), Herbert Moreschi. Além do aniversário do 8º BEC, a cerimônia também comemorou o Dia do Soldado, lembrado em 25/08, em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias.

8º BEC EM SANTARÉM II

Em julho de 1970, o 2º Batalhão Rodoviário, sediado em Jaraguá do Sul (SC), foi transformado no 8º Batalhão de Engenharia de Construção e transferido para Santarém, com a missão de construir a rodovia BR-163. Seus primeiros elementos chegaram à nova sede em 24/08/1970, ocupando os pavilhões do Parque de Exposição da Feira Agropecuária do Baixo Amazonas, onde foram instalados os alojamentos. Atualmente, o BEC se localiza na BR-163, na comunidade Cipoal.

SEMANA DA PÁTRIA

Nesta sexta-feira, 1º de setembro, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realiza a abertura oficial da Semana da Pátria 2017. O evento inicia às 7h30, na Avenida Adriano Pimentel, Centro. A temática deste ano: “Estudante. Descobrindo a leitura, conhecendo o mundo e construindo sonhos!”. Os desfiles contam com a participação das escolas das Redes Municipal, Estadual e Particular, além de instituições Civis e Militares. As atividades descentralizadas da Semana da Pátria acontecem nas seguintes áreas: Centro/Avenida Adriano Pimentel, Prainha/Santíssimo, Diamantino/Nova República, Caranazal/Laguinho, Prainha/Livramento, Avenida Tapajós/orla da cidade, Maracanã/Santarenzinho, Planalto (Santarém Cuiabá: Pista Pena Táxi Aéreo, Comunidade Jacamim, Alter do Chão) região de Rios (Lago Grande, Tapajós, Arapixuna e Arapiuns). O encerramento da programação será na orla, com o Festival de Bandas e Fanfarras que será realizado nos dias 6, 7 e 8 de setembro.

IDADE NOVA

Os parabéns da coluna vão para o repórter cinematográfico Andrey Roger (foto), da RBA, que completou 26 anos nesta semana. Jovem e competente, Andrey (Sic Trick) se destaca na sua área.

LIQUIDA SANTARÉM

Aconteceu ontem, quinta-feira (31/08), o lançamento da campanha Liquida Santarém, organizada pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Empresarial de Santarém – Conjove da Aces, com objetivo de gerar negócios para as empresas e possibilitar ao consumidor a aquisição de produtos com preços promocionais, nos dias 09, 10, 11 e 12 de novembro. Ano passado, o Liquida Santarém movimentou R$ 4,7 milhões, em quatro dias de vendas promocionais.

RIFA BENEFICENTE

Os familiares da senhora Doralice Miranda, bem como seus inúmeros amigos, estão promovendo uma rifa beneficente “Amigos da Vó Dora”, para angariar recursos para custear as despesas médicas e de seu funeral. A Rifa terá vários prêmios, com o preço simbólico de R$ 5,00, podendo ser adquirida com os familiares e em outros locais, como Livraria dos Anjos e Garapeira Ypiranga. O sorteio da Rifa Beneficente será no dia 11 de setembro, no programa do Nelson Mota, da 94 FM.

ANIVERSÁRIO

Yasmin Miranda Leal (foto) trocou de idade ontem, quinta-feira, dia 31 de agosto e festejou a data ao lado seu esposo Thiago, filha Rafaela e demais familiares, com um sofisticado jantar em sua residência.

RETOQUES

A coluna parabeniza Ângelo Roberto Miranda (foto), eficiente representante das tintas Anjo na região Oeste do Pará, que troca de idade neste sábado e comemora a data com muita samba de raiz, ao lado da esposa Isabela, filha Receba, demais familiares e amigos. * Uma comitiva esteve em Belém, na terça-feira, 29, tendo à frente o prefeito Nélio Aguiar e o vereador Henderson Pinto. O objetivo foi articular junto ao governador Simão Jatene, a instalação do 35º Batalhão de Policia Militar em Santarém, em uma área no prédio da 5ª URE. * Todos os procedimentos que cabiam à Polícia, já foram realizados, agora a decisão está nas mãos do Governador. * Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), assinou a ordem de serviço para a construção 1ª etapa da Praça do Sairé. A empresa responsável Texas Construção e Saneamento Ltda- EPP já iniciou os serviços entre a Rua Antônio Peres e Frei Cristóvão, com a construção do muro. O investimento será de R$1.149.365,79. * Por falar em Alter do Chão, a Seminfra já está com a equipe de limpeza na Vila, fazendo roçagem e capina no entorno da Praça do Sairé. * O projeto “Viva a Vida 2017”, coordenado pelo Sistema Tapajós de Comunicação (STC) encerra neste sábado, dia 02, com o casamento coletivo. Na quarta-feira (30) os casais se reuniram para esclarecer dúvidas e acertar os detalhes para o grande dia. * No ano que o Projeto completa 15 anos, 50 casais vão oficializar a união com o casamento coletivo. Em 2017 a cerimônia será realizada na Praça de Eventos do Rio Tapajós Shopping.