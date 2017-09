Cerca de 2 milhões de reais são liberados pelo deputado Chapadinha para asfaltamento de ruas

A aposentada Nadir Mendonça, 75 anos, começou a caminhar esperançosa pelo bairro Aeroporto Velho depois que iniciaram os trabalhos de recuperação e asfaltamento das ruas. A ação que vem sendo executada pela empresa Planel Construtora Lorenzani LTDa é resultado de Emenda liberada pelo Deputado Federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA), que não tem medido esforços para garantir à população santarena, uma melhor qualidade de vida. A parceria com a Prefeitura tem sido fundamental.

São quase 10 milhões de emendas do Deputado já liberadas pelo deputado para atender variados setores, como o de infraestrutura, que desta vez está permitindo fazer a pavimentação de 5 vias que dão acesso, por exemplo, a atual feira do Produtor Rural, localizada no Aeroporto Velho.

Os serviços de pavimentação asfáltica estão contemplando a Travessa Natal, entre Muiraquitã e Travessa Tupaiulândia, Rua Magnólia, entre Sérgio Henn e Alameda 31, Travessa Dália, entre a Rua Rosa Vermelha e Rua 29, a Rua 29, entre Alameda 30 e 31 e Alameda 31, entre a Rua Magnólia e Rua Frei Vicente.

Após o levantamento topográfico, está sendo feita a limpeza das vias para, posteriormente, ser feitos os serviços de drenagem, terraplenagem, assentamento de meio fio, calçadas, compactação da base e asfalto.

A obra está orçada em R$ 1.991.250,71. A previsão é que o asfaltamento seja concluído em seis meses.

Para a doméstica Angelina Gabriela, 31 anos, a expectativa é muito grande para ver as ruas asfaltadas, principalmente por conta das precárias condições que estão atualmente. “Por muitos anos, a gente vem precisando fazer malabarismo para desviar dos carros e motos que passam e acabam nos forçando a andar por dentro dos buracos”, disse.

A situação piora na época de chuvas, mas agora tende a mudar. “Estamos felizes que o deputado Chapadinha está sempre olhando por nós e atendendo os nossos apelos”, complementou.

Além da feira do produtor e da escola, o asfaltamento vai facilitar a circulação de pessoas que precisam chegar aos empreendimentos e órgãos públicos localizados no bairro.

O deputado Chapadinha informou que tem cobrado dos prefeitos o empenho para que os recursos sejam entregues à população, conforme determinado. Ele afirma que alguns municípios acabam perdendo as verbas liberadas por pendências no que se refere a documentação exigida pelo governo federal. “A gente quer que a população seja beneficiada da melhor possível, por isso estamos sempre cobrando dos governos, a liberação do dinheiro, mas as Prefeituras também precisam colaborar”, ratificou.

Chapadinha aproveitou para agradecer a parceria do prefeito Nélio Aguiar. “As parcerias só contribuem para que os serviços em prol da população sejam realizados”, finalizou o deputado.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom