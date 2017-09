Vitrine social – Style News

** Primeiro Ano de Júlia: O Jardim de Júlia foi o tema da bonita e animada festa de Júlia de Sá, filha de Juliane e Bruno de Sá, que teve como ambiente a Casa da Vovó. Com uma decoração primorosa de Helena Lisboa e suas filhas, Alda Helena e Simone, a festa transcorreu alegre, animada, impecável, sem contar com as gentilezas e amabilidades dos anfitriões Juliane e Bruno de Sá, assessorados pelos avós, Aldanita e José Augusto Halla.

** O jornalista Zeca Camargo esteve em Santarém, fazendo matéria para seu Programa Global “É de Casa”. Ficou encantado com as belezas naturais da terrinha, principalmente o encontro das águas do Tapajós e Amazonas, em frente à cidade.

** Foi realizada em Santarém a I Conferência Regional de Advocacia do Oeste do Pará , que reuniu nomes jurídicos expressivos de âmbito nacional e estadual.

** Na Praça de São Sebastião aconteceu a 43ª edição do Festival Folclórico de Santarém com escolhas das melhores quadrilhas humorísticas, tradicionais e as melhores danças de Carimbó.

** De 21 a 25 de setembro será realizado o Sairé, na paradisíaca Alter do Chão com shows regionais. O ponto alto será a disputa dos Botos Tucuxi e Cor de Rosa. A bela Alter do Chão está pronta para receber os turistas, pois hotéis e pousadas já estão com reservas esgotadas.

** Dia 6 de setembro, no Centro Recreativo, o jantar em comemoração aos 40 anos da APAE, em Santarém.

** A escritora e advogada Paula Maciel esteve em dia de aniversário com os festejos acontecendo em Belém, com amigos e familiares, em meio a elegante jantar, em um restaurante renomado da Capital.

** Parabenizamos os aniversariantes de destaque: Vera Ilma Pereira, Marlene Serruya, José Olivar Azevedo.

** Rana e Eduardo Pinheiro em meio a impecável Coquetel receberam amigos e clientes para as comemorações dos sete anos da Loja Lupo, no Paraíso Shopping.

** O Grêmio Literário e Recreativo Português, um dos melhores Clubes Sociais de Belém, está comemorando 150 anos. Durante estes festejos aconteceu shows com Joelma e Fafá de Belém.

** Juruti está recebendo o cinemóvel do Conexão Sustentável Alcoa. O Conexão Sustentável tem como finalidade maior de difundir a cultura e promover a sustentabilidade.

*A atriz do Pará, Dira Paes, foi a grande homenageada do Festival de Cinema de Gramado.

** A santarena Maria Cândida Costa. eleita a Miss Brasil Eco 2017, tornou -se a Embaixatriz da Amazônia, com o intuito de divulgar o Turismo, Cultura, Gastronomia e afins da nossa região, para o Brasil e o mundo.

Por: Jorge Serique