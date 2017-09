Programação da Semana da Pátria em Óbidos inicia com desfile de alunos da Educação Infantil

A programação da Semanada da Pátria em Óbidos, oeste do Pará, foi aberta oficialmente na noite de sexta-feira (1), com a cerimônia de hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal. O ato solene contou com a presença de representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em seguida autoridades discursaram diante de milhares de pessoas que acompanhavam o evento na Praça da Cultura, no centro da cidade.

No primeiro dia das comemorações alusivas ao aniversário de 195 anos da independência do Brasil, 14 escolas da rede municipal de ensino se apresentaram.

Os desfiles foram dedicados especificamente para os alunos da Educação Infantil, que apresentaram ao público os trabalhos desenvolvidos pelos educandários com as crianças. Entre os temas abordados nos desfiles estavam o apelo de preservação da Amazônia, e a garantia dos direitos previstos no Estatuto das Crianças e Adolescentes.

Participaram do primeiro dia da programação da Semana da Pátria os educandários: Centro Municipal de Educação Infantil Perpétuo Socorro, Centro Educacional Bom Pastor, Manoel Valente do Couto, Prof.ª Maria Madalena Printes, Prof. José Tostes, Dom Floriano Loewenau, Mestre Pacífico e Manoel da Mota Siqueira (região de terra firme), Duque de Caxias, Frei Edmundo Bonckosch, Irmã Firmina, Raimundo Cardoso, Guilherme Lopes de Barros, José Veríssimo, Inglês de Souza, além da Igreja Assembleia de Deus e o pelotão formado por professores de Educação Física.

O prefeito Chico Alfaia, acompanhado do vice Isomar Barros, secretários municipais e convidados, prestigiou os desfiles. Alfaia frisou a importância de conscientizar as crianças quanto os deveres cívicos que um cidadão deve ter para com a nação. “O que vemos hoje não são apenas crianças da educação infantil desfilando, estamos aqui constatando o trabalho excelente que nossos educadores desenvolvem, formando cidadãos de bem. Que este não seja apenas mais um evento do nosso calendário, mas que seja também um momento de refletir o nosso papel na construção de um país melhor, de uma Óbidos mais prospera”, disse.

A secretária de educação Ananilva Pereira, agradeceu o empenho dos profissionais da educação que levaram os alunos para participar da abertura da programação, que sofreu mudanças em relação aos anos anteriores. “Nós tivemos uma participação surpreendente das escolas e das nossas crianças da educação infantil. Assim, conseguimos fazer uma programação de abertura mais robusta, que atraiu milhares de pessoas para a Praça da Cultura e envolveu todas as nossas escolas e algumas entidades. Todos estão de parabéns”, comemorou.

A programação da Semana da Pátria em Óbidos prosseguirá pelos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro com desfiles das escolas da rede municipal e estadual de ensino, entidades e Polícia Militar.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO