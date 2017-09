Coluna Impacto Ed. 1162

INSTITUTO OBRAS-PRIMAS

Essa é uma boa ação e por isso estamos divulgando. O instituto Obras-Primas, do produtor Cristiano Santa Cruz, está lançando um projeto em prol das crianças carentes da região, com o tema “Um vídeo sem música não tem emoção, quero aprender a tocar vilão…”. O projeto possui profissionais especializados em fotografia, roteiros, produção (filmagem), pós-produção (edição de imagens, com conhecimento em softwares) e direção. Todos doadores de seus conhecimentos. O Instituto Obras-Primas escolherá as comunidades que serão contempladas com o projeto. A primeira contemplada poderá ser Ponta de Pedras. Podem ser doadas, câmeras de filmagem ou câmeras fotográficas, computadores, microfones, tripés e iluminação.

SESSÕES DA CÂMARA

Vereador Henderson Pinto (DEM), em contato com a Coluna, falou sobre a proposta do Poder Legislativo em alterar o horário das sessões parlamentares. Henderson defende a ideia de que as sessões legislativas devam ocorrer no período vespertino, possibilitando que os parlamentares desempenhem melhor seus trabalhos durante o dia. O Vereador também justificou que durante a manhã os órgãos públicos funcionam e, devido ao horário regimental na Câmara ser nesse turno, muitos vereadores deixam de resolver questões relevantes para a população. Citou que a mudança no horário das sessões também deverá garantir ao parlamentar o acompanhamento maior das ações realizadas em comunidades ribeirinhas e do planalto.

CADASTRO ÚNICO

A Prefeitura de Santarém, por meio da Semtras, informa aos idosos favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é necessário fazer o Cadastro Único até 31 de dezembro, caso contrário, poderão ter o benefício cancelado. Essa é uma determinação do governo federal, por meio do Decreto nº 8.805/2016, que regulamenta que o CadÚnico passa a ser fonte de informações para o requerimento e revisão do BPC. Aquelas pessoas que já recebem o BPC, mas não possuem o Cadastro Único, também precisam fazer a inclusão no referido cadastro e os que recebem o BPC e possuem Cadastro Único, devem mantê-lo atualizado para que o benefício não seja cancelado.

SEGURANÇA NO SAIRÉ

Com a aproximação do Festival do Sairé, órgãos de segurança estão finalizando os detalhes para a realização segura e saudável do evento. Na manhã de quarta-feira (6), militares da Polícia Militar realizaram uma visita técnica na vila balneária de Alter do Chão, em Santarém, com o objetivo de demarcar os pontos que serão usados por agentes de segurança pública durante a programação. Coronel Héldson Tomaso, que chefia o Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), informou que mais de 300 agentes da PM serão disponibilizados para fazer a segurança nas ruas durante o Sairé.

ESTUDO DE BALNEABILIDADE

Em continuidade às coletas de amostras de águas para checagem da balneabilidade das praias santarenas, a Prefeitura de Santarém, por meio da Semma, realizou ontem, quinta-feira (7), na praia do Maracanã, mais uma sessão de coletas, estando à frente dos trabalhos a Conagua Ambiental, empresa ganhadora da licitação para os estudos. A Conagua, situada em Goiânia (GO), está no mercado há mais de vinte anos. Trabalha com águas especiais, balneabilidade e classificação de águas superficiais para fontes de abastecimento em todo Brasil. A previsão para a divulgação dos resultados é até o final de setembro deste ano.

PROFISSIONAL EXEMPLAR

Mesmo diante de tanta tecnologia e ferramentas que contribuem para que a sociedade tenha mais facilidades em diversas áreas, em especial no atendimento ao cliente; no entanto, o capital humano ainda é o que movimenta as empresas; e cada vez mais, um profissional dedicado, atencioso e competente torna-se um diferencial competitivo para qualquer empresa. Assim é Fabrício Meireles Ribeiro (foto), colaborador da Rede de Supermercados CR. Os clientes têm só elogios para ele, que atua na unidade do Rio Tapajós Shopping. Simpático, atencioso, honesto e muito trabalhador, e sem dúvida é um representante digno da capacidade e da competência dos colaboradores da rede.

RETOQUES

A Coluna parabeniza Giovani Miranda Moreira e Matheus Junot Miranda (foto), que são os destacados aniversariantes deste final de semana. Giovani troca de idade nesta sexta-feira (08) e Matheus no sábado, dia 09. Parabéns em dose dupla ao meu sobrinho e meu filho. * Uma coisa é certa, o Projeto da Orla, além de melhorar a infraestrutura da cidade, será uma oportunidade de emprego e renda aos santarenos. * Na segunda-feira, dia 11, a Câmara Municipal de Santarém irá tratar da “Lei das Calçadas”, proposta pelo Executivo. Um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) sobre essa Lei foi assinado pelo ex-prefeito Alexandre Von junto ao Ministério Público Estadual. * Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira (6) o fim do surto de febre amarela no País. Segundo a pasta, desde junho não há registro de novos casos. Ao todo, foram 777 casos e 261 mortes entre dezembro de 2016 e agosto de 2017. Ainda, nesse período, 2.270 casos foram descartados e 213 ainda estão em investigação. * Nos próximos meses, o Governo do Estado irá ofertar 2.225 vagas em cargos de nível superior para 17 órgãos de administração direta e indireta. No dia 1º de setembro, já foram publicados, no Diário Oficial do Estado, os avisos de licitação para a contratação de empresas responsáveis em realizar os concursos públicos. A expectativa é a de que em novembro, com as licitações encerradas, os editais sejam lançados, e as nomeações ocorram já em 2018.