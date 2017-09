Rua se transforma em mar de lama no bairro Aeroporto Velho

Cratera prejudica via movimentada e população fica sem ônibus do transporte coletivo

“Essa situação acontece desde o início do ano. Nós ficamos bastante tristes, pois vemos a prefeitura asfaltar ruas que não têm o fluxo de carros que tem por aqui e nem sequer é trajeto de linha de ônibus como aqui é”, assim demonstrou toda a sua indignação, a dona de casa Maria do Céu, sobre a situação precária da Avenida Marajoara, no bairro Aeroporto Velho.

“O ônibus que passava aqui na frente de casa, agora passa a três quarteirões de distância. O caminhão de lixo também tem dificuldade de passar. Na semana passada, uma vizinha precisou da ambulância, que não pode ir até a residência onde ela estava precisando de atendimento”.

Cansados de tanto reivindicarem junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e não obterem retorno quanto à situação dos buracos que tomam conta do trecho da avenida, entre a rua Castro Alves e Frei Vicente, moradores acionaram a equipe da TV IMPACTO.

“Do jeito que as coisas estão não dá mais para ficar. O vai e vem de veículos aqui é grande, e nós, pedestres, não temos por onde passar. Em dia de chuva a coisa fica pior, meu filho quase foi atropelado aqui, pois a gente tem de andar se equilibrando entre as pedras, e muitas vezes nos deslocamos para no meio da rua”, reclama a senhora Conceição Pinto da Silva, moradora da Avenida, que não aguenta mais tanto descaso.

Os moradores solicitam com urgência que a Prefeitura, através da SEMINFRA, possa realizar o trabalho de melhoria da Avenida, que é uma das principais ligações entre as Avenidas Sérgio Henn e a Rodovia Santarém/Cuiabá.

Aqueles que precisam passar pela via, observam que a situação é bastante lamentável, para não dizermos que é uma vergonha, esse descaso com a população. Podemos observar a grande dificuldade encontrada pelos moradores do local.

O cenário parece mais um cena de guerra, uma verdadeira cratera no meio da rua, um grande volume de lama que podemos avaliar como se fosse um mar. Muito difícil à trafegabilidade de veículos no local. Outro problema é a dificuldade de passagem de pedestre, uma vez que até mesmo as calçadas, estão obstruídas.

Segundo Antônio Santos, morador que reside próximo ao local que padece pela falta de ação do poder público, a situação é reflexo do desmando que opera nos dias atuais.

“Aqui onde nós moramos está uma vergonha. Temos um prefeito, que quando eles querem votos vêm atrás da gente. Damos, pelo voto, a chance deles trabalharem pela nossa cidade, mas acontece que estamos percebendo que nossa cidade está totalmente abandonada. Neste ponto aonde está esta cratera, tem tudo que não presta; mosquito da dengue, ratos e outros bichos. Tem sido um drama, dá prejuízo não para o prefeito, mas para as pessoas que precisam trafegar por essa rua. Lembramos que aqui é uma Avenida de grande movimento, nós estamos sendo prejudicados. Perdemos a linha do ônibus, e o caminhão lixo não passa mais. Tudo por falta do olhar do nosso prefeito. Quando ele precisa de nós ele vem até a nossa residência, mas quando nós precisamos dele, ele nem aparece. Então isso para nós é uma vergonha muito grande. Você está vendo ali, onde tem as placas dos carros, que já passaram e quebraram. Faço um apelo para que ele olhe não somente a situação da rua, mas a nossa situação enquanto moradores, que pagam os impostos. Precisamos urgentemente do retorno da linha de ônibus nesta rua. Ficamos triste, porque neste momento estamos completamente abandonados”, diz o morador.

Se para os pedestres a dificuldade é grande, imagina para os veículos, e não importa o tamanho. Nem mesmo os condutores de motocicletas são poupados dos acidentes.

Conforme relata o trabalhador autônomo Radamés, ouvido pela reportagem da TV Impacto, quem sofre com a situação é a população, que mesmo pagando seus impostos, não tem retorno em serviços e obras.

“Isso aqui é muita falta de respeito com a população. A gente que precisa passar por aqui fica muito prejudicado. O poder público deveria olhar mais para a gente. Uma criança pode cair aqui e se machucar, até mesmo morrer afogada. Também pode pegar uma doença transmitida por mosquitos. Cadê nosso IPTU que a gente paga? Cadê o dinheiro? Isso aqui é uma vergonha”, afirma o motociclista.

MARGINAIS UTILIZAM ANTIGO PRÉDIO DA EMPRESA JADE: Ainda naquela grande área, agora na extremidade próxima à Rodovia Santarém/Cuiabá, moradores denunciam que marginais estão utilizando o antigo prédio administrativo deixado no terreno pela empresa JADE.

À noite a escuridão predomina, e moradores que passam pela área são ameaçados. “Faço caminhada todos os dias, e passo por essa região e muitas vezes eu volto para casa, pois não tenho coragem para seguir em frente”, diz Suzana Ferraz.

Muitas pessoas dizem que o local está servindo para o tráfico de drogas e esconderijo de bandidos. Para ambos os casos, a população solicita apoio do Governo Municipal e da Polícia Militar, para solução e minimização dos problemas enfrentados diariamente pela comunidade.

Por: Alan Patrick

Fonte: RG 15/O Impacto