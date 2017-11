Bocão Ed. 1170

SENADOR PELO PV

O ex-presidente da OAB, Jarbas Vasconcelos, resolveu abandonar a disputa pela OAB e se afastar do movimento da eleição da classe, para se concentrar na campanha para o Senado pelo PV. Jarbas, que já apoiou o PT, quer ficar longe da OAB, devido ao grande desgaste e reconhece o grande prestígio do atual presidente Alberto Campos, achando difícil ele perder a reeleição. Devido aos desgastes dos senadores do Estado, Jarbas pode assumir uma vaga para o Senado.

VEREADOR NEÓFITO

O afastamento da diretora Angenora Ribeiro, da Z-20, foi ilegal. Não se pode afastar membro do Sindicato sem convocação de Assembleia em Ata. A decisão, no entanto, é abusiva e arbitrária, isso demonstra o desespero do Vereador. A senhora Angenora pode pleitear indenização pelo constrangimento e ilegalidade do procedimento. Seu advogado ingressou no Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, petição-Pet 0001029-12.2017.5.08 à disposição do público para ler os fundamentos da ação. A coisa é feia, o Vereador pode ter o mesmo caminho de Reginaldo Campos.

VEREADOR NEÓFITO 2

A denúncia de que o Vereador supostamente desviou recurso da Z-20, valores do caixa, foi por não ter prestado conta de sua gestão e após tomar conhecimento da investigação agiu à margem da lei. A senhora Angenora deve ingressar na Justiça para afastamento do Vereador até que o caso seja resolvido, já que é grave a denúncia. O Vereador deve prestar conta e informar para aonde o dinheiro foi. Como se trata de interesse social, o Ministério Público deve intervir e apurar para saber quem foi cadastrado e como foi realizado esse cadastro e quem são as pessoas que estão recebendo os benefícios. Pelo que chegou à minha mesa, prendas do lar estão recebendo.

VEREADOR NEÓFITO 3

O vereador Jandeilson, em seu discurso na tribuna da Câmara, usou o tempo para contestar a matéria do Jornal O Impacto, enquanto deveria tratar assunto de interesse público. Isso demonstra suposta culpa do Vereador, já que não promoveu sua defesa. Vamos ficar de perene vigilância nesse caso, se o Vereador sumiu com o dinheiro, vai ter que devolver.

VEREADOR NEÓFITO 4

Esse Vereador não conhece nada de política e direito de expressão. O jornal divulgou o que a diretora e o advogado declinaram contra as irregularidades do Vereador; ele deve provar que não desviou dinheiro e não subir na tribuna para atacar o Jornal O Impacto, que divulgou o que a diretora falou. Agora, nossos paparazzi junto com o Dr. Piroga, vão investigar a vida do Vereador antes de ser Vereador. Subiu para a cabeça o mandato! Se quiser processar o Jornal, faça isso, estamos esperando Vereador! Faça sua obrigação de prestar contas, não fique falando, defenda-se das acusações da diretora. Tá com medo dela? Ela está bem documentada!

FORTE CANDIDATO

O empresário Carlos Meschede teceu comentário a respeito do empresário Fábio Maia. Carlos comentou que pela dedicação e interesse de Fábio Maia no progresso da região, principalmente de Santarém, deveria ter sido o candidato a Vereador representando a classe empresarial. Se ele fosse o Vereador, defenderia a classe empresarial sem medo e com dedicação e responsabilidade. Fábio em seu histórico sempre demonstrou interesse no progresso e ajudar Santarém. Não teve oportunidade, se tiver o apoio da classe, vários investimentos estavam sendo questionados, já que o vereador Alaércio nada faz para ajudar, não se manifesta, não questiona procedimentos ilegais da administração pública contra a classe empresarial, não procura agilizar procedimentos de interesse dos empresários na Prefeitura, enfim, foi um péssimo investimento para a classe empresarial. Até agora, o Vereador que antes era o representante da classe na Câmara, nada está fazendo para ajudar.

FRACO CANDIDATO

O Vereador eleito pela classe empresarial, Alaércio Drogamil, até agora não usou a tribuna para defender os empresários contra os abusos da administração pública e outras coisas mais e não defende o progresso para a região, se cala diante da pressão popular que não quer o desenvolvimento. Alaércio Drogamil se acomodou, está sendo um péssimo representante da classe empresarial.

OAB PRESTIGIADA

Para saber o prestígio da classe, conversamos com 18 advogados para saber como eles se veem na administração do presidente Birinha. Todos informaram que antes do presidente Birinha a classe estava com 8% de credibilidade e hoje 98% estão se sentindo prestigiados. Informaram que a classe está valorizada e com credibilidade e elogiam o trabalho interno e externo do presidente Birinha, que já foi procurado por vários advogados de Belém, para aceitar ser vice-presidente na disputa em âmbito estadual.

PROSTITUIÇÃO INFANTIL

Uma denúncia grave foi feita à coluna falando sobre a prostituição infantil que está sem controle na Vila de Alter do Chão. Segundo a denúncia, sempre tem um cafetão ou uma cafetina que trabalha oferecendo menores para a prática do sexo. O Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar e outros órgãos ligados a esse crime, devem investigar essa denúncia. Segundo informações, normalmente é alguém que domina outros idiomas, que faz a negociação dos menores aos turistas estrangeiros, que nesta época do ano lotam a paradisíaca Vila Balneária.