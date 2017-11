Falso advogado agride funcionária de bar em Santarém

Um caso que vai dar o que falar foi a agressão sofrida por uma funcionária de um bar localizado na Avenida Mendonça Furtado, em Santarém. Segundo informações, o homem identificado por Kleber Alves, dizendo ser advogado, não aceitou a cobrança do couvert artístico e provocou uma grande confusão no referido estabelecimento. O fato aconteceu na madrugada de sábado para domingo.

Ao mantermos contato com o presidente da Subseção da OAB de Santarém, Dr. Ubirajara Bentes de Souza Filho, fomos informados que ao pesquisar o nome de Kleber Alves no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), não consta seu nome como inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Ubirajara Filho informou que o acusado afirmou que atuava em Manaus e a OAB de Santarém já acionou a OAB do Amazonas para as devidas providências.

FATOS: Após entrarmos em contato com a empresa, fomos informados que Kleber Alves seria bacharelado em Direito, mas que ainda não havia sido aprovado no Exame da Ordem. Segundo fontes, Kleber Alves veio passar o final de semana em Santarém e junto com um amigo foram até o referido bar. Na ocasião, ao pedir a conta disse que não ia pagar couvert artístico, foi quando começou um bate-boca com funcionários da casa. Testemunhas disseram que Kleber Alves agrediu verbalmente os funcionários, chegando ao ponto de jogar uma “suposta” carteira da OAB no balcão do estabelecimento, gritando que era advogado e tinha estudo.

Ao entramos em contato com a direção do bar, onde aconteceu o fato, fomos informados que Kleber Alves confessou que não é advogado e que iria pessoalmente na tarde desta segunda-feira, ao local para pedir desculpas aos funcionários e proprietários do estabelecimento.

Fonte: RG 15/O Impacto