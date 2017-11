Abaixo-assinado pede à Alepa instalação de Comissão de Estudos sobre o lago do Maicá

A Pastoral Social da Diocese de Santarém, em parceria com outras instituições sociais, está promovendo um abaixo-assinado que pede à Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), a instalação de uma comissão de estudos sobre o lago do Maicá.

O abaixo-assinado será entregue na sessão especial da ALEPA, que ocorrerá em Santarém no dia 17 de novembro, sexta-feira, na Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá, às 9h.

O objetivo é que esta comissão trate das questões de viabilidade e inviabilidade da construção de portos naquela área que é uma APA (Área de Proteção Ambiental) com grande potencial turístico, além de ser berçário de diversas espécies de peixes, quelônios e aves. A área também é fonte de sustento de mais de 1.500 pescadores artesanais.

As assinaturas estão sendo coletadas nas paróquias e comunidades da Diocese de Santarém, e devem ser entregues até o dia 14 de Novembro no Centro Diocesano de Pastoral, onde também está coletando assinaturas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Aritana Aguiar/Pascom