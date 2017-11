Praia da Ponta do Cururu é o destaque do final de semana como opção de lazer

A praia da Ponta do Cururu está localizada na margem direita do Rio Tapajós, seu acesso se dá somente por via fluvial. Partindo do Porto de Santarém, a viagem dura aproximadamente três horas (barco fretado) ou saindo de Alter do Chão a viagem tem o tempo de aproximadamente 15 minutos de voadeira. A praia não conta com nenhuma infraestrutura turística. Mas o local tem uma caudalosa extensão de areias brancas que fascina, os visitantes podem contemplar um pôr do sol deslumbrante e encantador, ideal para grupos de pessoas que buscam tranqüilidade e sossego.

Além do imenso espelho d’água do rio Tapajós, podem ser contempladas na praia da Ponta do Cururu as gaivotas que enfeitam a areia.

Várias agências de viagem oferecem pacotes de passeios turísticos que incluem: lanche, guia e parada em outras praias, como Juá, Ponta de Pedras até a Ponta do Cururu com uma média de preço por pessoa de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais). Para pessoas que gostam de passar momentos de lazer em grupos ou, em família, o custo médio do frete de embarcações partindo do Porto de Santarém é de R$ 1.000,00 (Mil reais), para grupos de até 70 pessoas, para passar o dia na Praia.

Em Alter do Chão a Associação Turística Fluvial da vila (Atufa) dispõe de várias embarcações de pequeno porte para transportar visitantes:

– Rabeta para transportar até 7 pessoas – R$ 100,00 (cem reais);

– Voadeira, motor 15 para transportar até 7 pessoas – R$ 100,00 (cem reais);

– Lancha, motor 40 pra transportar até 10 pessoas – média de R$ 100,00 a R$ 150,00 reais;

– Lancha, motor 90 para transportar até 12 pessoas – média de R$ 100,00 a R$ 200,00.

CENTRO CULTURAL JOÃO FONA RECEBERÁ TURISTAS ESTRANGEIROS DO NAVIO CRISTAL SERENITY

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) fará o receptivo de cruzeiristas do Navio Cristal Serenity no prédio do Centro Cultural João Fona (CCJF) neste sábado, às 9 horas e 30 min. No total 180 estrangeiros de nacionalidade europeia, distribuídos em 06 grupos estarão em visita ao prédio público.

Os cruzeiristas fazem parte da Rota Turistíca 2017-2018. “Entre os atrativos, a exposição de réplicas de cerâmicas tapajônicas do ceramista, Elves de Sousa Castro”, disse a Chefe de Atendimento ao Turista do CCJF, Patrícia Chaves.

A lotação do transatlântico Navio Cristal Serenity é de 1.500 passageiros. Os turistas são na faixa etária de 70 a 90 anos. Além da visita nas dependências do Centro Cultural João (CCJF), os estrangeiros farão paradas na Praça do Pescador, na Casa da Farinha (Eixo Forte – Com. Cucurunã) e na Igreja Matriz, Nsra. da Conceição.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS