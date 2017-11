O Sétimo Festival de Danças Árabes

Espetáculo que ocorrerá no dia 17/11/2017, Theatro Da Paz.

Ludmilla Raissuli apresentará o Espetáculo PASSIONE. Um Espetáculo de mulheres: intenso, sensível e apaixonante.

O Studio Ludmilla Raissuli se encarrega de acrescentar uma sétima paixão àquelas ditas no livro “As Paixões da Alma”, obra de René Descartes de 1649, que é um verdadeiro tratado sobre o tema. Apesar da filosofia cartesiana, o físico e matemático francês certamente influenciou os outros pensadores que depois escreveram sobre paixões, emoções e sentimentos.

As mulheres são o epicentro do espetáculo PASSIONE, outro ponto em comum com essa obra de Descartes: ele a escreveu esta obra graças a uma mulher, Elizabeth da Boémia, estudiosa de filosofia e interessada em entender a relação entre o corpo e a alma. A longa amizade entre eles e a profunda admiração pela inteligência dela estimulou-o a escrever sobre o tema.

Segundo Descartes, são seis as “paixões primitivas”, e todas as outras derivam destas: Admiração, Amor, Ódio, Desejo, Alegria e Tristeza. O Studio Ludmilla Raissuli pretender a surpreender o público ao acrescentar uma sétima paixão à obra do autor. Em homenagem ao sétimo ano em que Ludmilla Raissuli realiza o festival, em que coreografa, dirige e dança com suas alunas e sua companhia. “E, segundo os místicos, 7 é o número da perfeição”, comemora a diretora do espetáculo.

Além de Descartes, o Espetáculo também se apoia na obra de poetas, filósofos e outros escritores, que será traduzido através da expressão corporal de mais de 50 mulheres, em apresentações de dança do ventre, ballet, jazz e dança contemporânea.

A trilha sonora do espetáculo também promete emocionar. Apesar de a música árabe ser a mais presente na noite, a plateia também vai se emocionar com composições de Edith Piaf, Rimsky-Korsakov, Nina Simone e Mozart.

Os ingressos podem ser adquiridos ON-LINE:

http://www.ticketfacil.com.br/eventos/tp-festival-de-dancas-ludmilla-raissuli.aspx

Fonte: RG 15\O Impacto