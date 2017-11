Bocão Ed. 1172

PROCURADORIA SEFA

A Procuradoria da SEFA ou o Cartório atropelou o rito processual, uma vez que a empresa recebeu do Cartório a notificação após a execução fiscal, quando a empresa já havia se manifestado nos autos da execução. A empresa deveria receber antes da execução e não após. Se já existe a execução, não precisava o protesto. Antes desses procedimentos a empresa já havia ingressado com ação anulatória, representou o auditor por corrupção, se defendeu do crime contra a ordem tributária. O Estado quer acabar com os empresários. Se ficar devendo, apreende a mercadoria e trava a inscrição estadual.

PROCURADORIA SEFA 2

Se existe um meio de protestar a dívida, a SEFA não pode mais apreender a mercadoria, já que dispõe da execução fiscal e do protesto do título em Cartório. O Governador do Estado, Jatene, e os políticos devem analisar a situação para evitar um colapso no comércio, já que algumas autoridades estão extrapolando suas responsabilidades, porém, ninguém investiga o servidor público que comete irregularidade. Tem de acabar com essa bandalheira contra o empresário. A Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Federal possuem técnica de fiscalização e cobrança, têm respeito com o contribuinte, aplicam a lei e reconhecem quando erram.

SEFA ARBITRÁRIA

Presume-se que o secretário da Fazenda, Nilo Noronha, esteja dando apoio ao ilícito, à sujeira, à bandalheira, à retaliação e incentivando as irregularidades de alguns auditores. Uma empresa que se encontra no ativo não regular, teve sua inscrição estadual travada, ficando sem comprar e vender, um verdadeiro absurdo, isso não existe e não pode existir, é ilegal, absurdo e arbitrário. Nilo Noronha não faz nada para ajudar e ainda contraria as súmulas do STF.

SEFA ARBITRÁRIA 2

O débito da empresa já está em execução e a empresa ingressou com ação anulatória e com representação contra o servidor público que pretendia extorquir, o secretário Nilo Noronha sabe do caso e nada faz para punir, Nilo Noronha já foi acionado das mazelas e a empresa está sofrendo perseguição por ter denunciado, presume-se, dando um recado ao empresário, se não acertar, vai sofrer retaliação.

SEFA ARBITRÁRIA 3

Assim está a SEFA no Pará. Sem comando legal, Nilo Noronha parece um fantoche, não faz nada para resolver o problema. Será que ser corrupto é melhor que ser honesto, o retorno é melhor? Acho que ser corrupto é muito bom, acho que ser bandido fiscal é melhor ainda, já que não existe Lei que impeça empresa de trabalhar, de produzir e gerar emprego com débito na SEFA. Pelo procedimento que vem ocorrendo na SEFA, ser corrupto é vantajoso. Ministério Público deve agir, deve apurar as irregularidades que ocorrem na SEFA.

GOVERNO CULPADO

A situação que os contribuintes estão passando, com reflexo na economia, que reduziu as vendas e estagnou a geração de emprego, está deixando os empresários com dor de cabeça. Porém, é bom esclarecer que a culpa é do governo que criou a situação de desespero e não pode apertar os contribuintes nesse momento difícil quando a responsabilidade é do governo. Tenho certeza que o governador Jatene não sabe o que está acontecendo, ele não admite esse tipo de ação contra a classe produtiva, quando chegar ao conhecimento dele e do Delegado Geral Dr. Rilmar, a coisa pode mudar.

GOVERNO CULPADO 2

O estado de força maior é de responsabilidade do governo Federal e o governo do Pará, através da SEFA, ignora a situação que passa o empresário, quando está devendo o INSS, FGTS, ICMS e os impostos federais. Os contribuintes não podem aceitar o procedimento que a SEFA vem impondo, com fiscalizações abusivas, em alguns casos com exigências à margem das normais legais.

GOVERNO CULPADO 3

Os empresários sofrem com pressão, sofrem para pagar imposto nessa época de crise, criada pelo governo Federal e o governo do Pará aproveita o momento para promover apreensão de mercadoria por estarem as empresas no sistema como ativo não regular. Isso não é motivo para apreensão, o STF possui 3 súmulas que proíbem esse tipo de exigência, ou seja, se pagar o imposto liberamos as mercadorias.

GOVERNO CULPADO 4

Os empresários no Pará são humilhados, enquanto deveriam ser respeitados, eles que geram empregos e impostos, eles que pagam os servidores, eles que movimentam a economia. Cadê os políticos para defender?Na época de campanha política fazem fila para pedir dinheiro. Olha o caso da JBS, está nessa por ter ajudado vários políticos, se não faz, fica sem participar de licitação e não consegue empréstimo junto ao governo.

GOVERNO CULPADO 5

Os empresários devem exigir dos seus representantes que questionem o governo desse tipo de assalto tributário, forçando o empresário a pagar o ICMS por uma mercadoria que não vendeu e para piorar ainda, a SEFA, atribui margem de lucro ilegal sem pensar na concorrência desleal, no custo do produto e na livre iniciativa. O Dr. Heraldo Garcia Vitta, juiz da 6ª Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo, prolatou uma sentença, onde culpa o governo pela crise e defende o empresário desse momento tão atribulado de nossa economia. O sistema da SEFA merece investigação, já que pune apenas o empresário que discorda do procedimento de alguns auditores.

PERFUGA CHEGANDO

Após ouvir em depoimentos vários vereadores e ex-vereadores, a Polícia, com inteligência, confrontou os relatos com as gravações e documentos e chegou à conclusão que vai pedir novas prisões de caciques da política. Com as prisões, quem pretende disputar a eleição do próximo ano, é melhor desistir agora. O Baú das facilidades foi aberto e lá estavam várias ações irregulares.