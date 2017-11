OAB vai realizar mutirão carcerário em todo estado do Pará

Essa é mais uma conquista do presidente da OAB Pará, Dr. Alberto Campos

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Pará negociou com a Susipe (Superintendência do Sistema Penal do Pará) e com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para realizar um mutirão carcerário em todo o estado do Pará, de 20 a 30 deste mês.

Isso mostra o grande peso político da OAB do Pará, que sempre está lutando em prol de sua classe e daqueles que precisam de ajuda, mas não conseguem através da Defensoria Pública.

Fonte: RG 15/O Impacto